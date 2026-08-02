Arrancan las labores de limpieza para reconstruir la Sierra Oeste tras el incendio: "Tenemos que seguir adelante"

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de la Sierra Oeste arrancan ahora una campaña para reconstruir la zona tras el grave incendio, que ha arrasado 27.000 hectáreas, con el foco puesto en seguir adelante y enfocándose primero en las labores de limpieza para iniciarse de nuevo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este domingo los municipios de Colmenar del Arroyo y de Pelayos de la Presa para conocer el avance de los trabajos de reconstrucción que el Ejecutivo autonómico está realizando.

Después de la visita, ha recordado que los pueblos de la región "son maravillosos, que están vivos y que sus gentes siguen ahí". "Ahora más que nunca hay que apoyar al comercio local, a la restauración, a las tiendas, a todos los proyectos que llevan muchos empleos detrás", ha asegurado.

Asimismo, ha agradecido a los vecinos que están pasando el verano aquí, "peleando por sus pueblos", y a los policías, a la Guardia Civil y a tantos profesionales de distintos servicios por haber dejado las vacaciones de lado y "estar aquí para ayudar a todos los demás".

"Mi responsabilidad es la Comunidad de Madrid, pero en estos planes de recuperación sí que quisiera contar con Avila, porque tengo un compromiso emocional, pero ya no por eso, es que esto es de todos los españoles. El Valle de Iruelas y el Valle del Tiétar es de todos los españoles. Entonces hay que pensar en todos y cómo ayudarnos entre todos", ha expresado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya ha puesto en marcha distintos planes de recuperación y ha asegurado que, con la colaboración de todos, están convencidos de que van "a salir de esta".

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS Y PROTECCIÓN DE ANIMALES

El Gobierno regional ha puesto en marcha una serie de medidas específicas para el sector ganadero, que incluyen las reparaciones de las infraestructuras agrarias dañadas. Hasta el momento, ha repartido 394.000 kilos de forraje y 60.000 litros de agua para garantizar la alimentación y el abastecimiento de los más de 5.500 ejemplares de ganado de la zona, gracias a una inversión de un millón de euros.

Asimismo, la Comunidad de Madrid continúa prestando asistencia veterinaria a los animales que lo necesitan en colaboración con las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y veterinarios especializados.

También está desarrollando actuaciones para proteger la fauna silvestre afectada por el fuego con el reparto de 133.000 kilos de alimento y 60.000 litros de agua. Igualmente, llevará a cabo un Plan de Recuperación del Paisaje, con iniciativas dirigidas a restaurar vides, masas arboladas, pastizales y otras plantaciones agrícolas.

MEDIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SIERRA OESTE

El Ejecutivo autonómico va a desplegar más de 40 actuaciones a corto, medio y largo plazo para la reconstrucción de la Sierra Oeste. Así, el sector ganadero también podrá beneficiarse de diversas medidas de apoyo al tejido económico.

Entre ellas destacan ayudas de hasta 10.000 euros para las empresas afectadas, financiadas a través de una línea dotada con 15 millones de euros, así como un programa especial de avales gratuitos para negocios y trabajadores autónomos perjudicados por los incendios.

En el ámbito fiscal, el Gobierno regional aplicará una bonificación del 100% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como en el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de inmuebles y vehículos destinados a sustituir a los que hayan resultado dañados.

Además, establecerá una bonificación del 80% en las tarifas del agua de Canal de Isabel II para los municipios afectados.

LABORES DE LIMPIEZA Y PUNTOS DE ATENCIÓN TRAS LOS INCENDIOS

Asimismo, el Ejecutivo autonómico va a destinar 20 millones de euros del Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional para ayudar a la reconstrucción de las 17 localidades dañadas por los incendios.

Entre las labores se encuentran trabajos de limpieza, reparación de infraestructuras dañadas y el restablecimiento de servicios básicos que se hayan visto afectados por los fuegos. Así, ya se han distribuido 60 contenedores y 20 máquinas entre camiones pulpo y camiones contenedores para comenzar con las labores de limpieza y retirada de residuos.

La Comunidad de Madrid va a trabajar de la mano de los alcaldes para acometer los trabajos más urgentes que permitan a los más de 56.000 vecinos volver cuanto antes a la normalidad.

A ello se suma el despliegue de Puntos de Atención tras los Incendios (PATI) para atender a los vecinos que han regresado a sus casas. Desde el inicio de la emergencia, las Oficinas de Atención al Ciudadano y el Summa 112 han prestado 445 atenciones psicológicas y 648 solicitudes de información y el Ejecutivo autonómico ha proporcionado alojamiento en hoteles a 410 personas, en colaboración con Cruz Roja.