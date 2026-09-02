Arrancan las obras para recuperar el Parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias afectado por el incendio

Archivo - Un coche de la UME trabaja en las labores de extinción del incendio, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido este miércoles el informe de contratación de las obras para recuperar el funcionamiento del Parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias, afectado por el gran incendio de la Sierra Oeste de este verano, en el que el Gobierno regional invierte casi 200.000 euros con un plazo máximo estimado de actuación de tres meses.

Los trabajos, que avanzan a buen ritmo compatibilizándose con la continuidad del servicio y la actividad diaria de sus profesionales, van a permitir reparar los daños ocasionados por el fuego en distintos elementos esenciales.

Se quiere garantizar la operatividad de la infraestructura como el suministro eléctrico y de agua, cuadro eléctrico, vallado perimetral, farolas, semáforos exteriores y aparcamiento delantero, ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha tramitado esta intervención por procedimiento de emergencia, ante la necesidad de restablecer con la mayor rapidez la plena capacidad operativa de un recurso esencial para la atención de emergencias en la zona.

Contempla trabajos de demolición y movimiento de tierras, albañilería, cerrajería, reparación de las instalaciones de abastecimiento de agua y electricidad, así como otras labores necesarias para devolver una óptima actividad al parque.