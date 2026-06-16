Arrancan las obras de remodelación del paso inferior de la estación de Cercanías de Las Rozas

Archivo - Imagen de recurso de la estación de Cercanías de Las Matas, en Las Rozas - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe Cercanías Madrid acaba de comenzar las obras para la renovación integral del paso inferior de la estación de Las Rozas y sus accesos con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la seguridad y la durabilidad de los elementos constructivos e instalaciones.

Con un presupuesto de 152.775 euros y un plazo de ejecución estimado de 4,5 meses, todas las actuaciones se desarrollarán sin afectar al funcionamiento de la estación.

En un comunicado, Renfe ha detallado que, para que estas obras no afecten al funcionamiento normal de la estación, se establecerá un vallado perimetral de obra y una señalización específica para asegurar los itinerarios de viajeros.

La intervención en el paso inferior incluirá, entre otras actuaciones, la instalación de nuevas rejillas de recogida de aguas, la eliminación del primer peldaño añadido en los arranques de ambas escaleras, así como el sellado de las juntas estructurales y a la regularización del pavimento.

Además, se renovarán íntegramente los acabados de embocaduras, escaleras e interior del paso, sustituyendo barandillas y pasamanos de acuerdo con la normativa vigente, con pavimentos de advertencia y encaminamientos táctiles.

La iluminación también será completamente sustituida por luminarias lineales, que garantiza niveles adecuados de accesibilidad, y las canalizaciones vistas se reubicarán en un nuevo falso techo.

Se trata de las segundas obras del Plan A Punto en la Comunidad de Madrid después las comenzadas a principios de mes en la estación de Galapagar-La Navata.

Este programa, que cuenta con un presupuesto global de 4,8 millones de euros, consiste en actuaciones de alto impacto en estaciones de Cercanías y Ancho Métrico de toda España que buscan mejorar de forma rápida y visible el estado de un número significativo de estaciones.

Contempla la ejecución de grupos de actuaciones a realizar de forma simultánea en estaciones de Cercanías Madrid. El primero de estos grupos incluye trabajos de mejora en cinco estaciones: en Galapagar, donde las obras comenzaron el pasado 1 de junio, se acomete la adecuación de la pasarela, así como de los accesos, refugios e iluminación, con un plazo estimado de 7,5 meses; en Las Rozas se prevé la mejora del paso inferior, con una duración aproximada de 4,5 meses; en Guadalajara se ejecutará la adecuación del vestíbulo, también en un plazo de 4,5 meses; en Pirámides se actuará sobre el vestíbulo y los accesos, igualmente durante 4,5 meses; y en Nuevos Ministerios se llevará a cabo la reparación de la cubierta y diversas mejoras en el exterior, con un tiempo de ejecución similar de 4,5 meses.

El plan A Punto identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo, de escasa complejidad técnica y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias. El resultado de estas actuaciones es un aumento de los estándares de calidad, y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones.

El plan A Punto en Madrid es parte de un proyecto a escala nacional que se desarrollará en 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico entre 2026 y 2027 con una inversión global de 24,8 millones de euros a ejecutar en un plazo global de 18 meses. Renfe ha diseñado un logo/marca, con el fin de que el usuario identifique los proyectos de obra de mejora en las instalaciones de Renfe y sepa que en esa zona se están poniendo las instalaciones "a punto".