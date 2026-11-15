El arte toma protagonismo en residencias para fortalecer las relaciones intergeneracionales entre mayores y estudiantes

Usuarios de la Residencia de Mayores Isabel La Católica durante una actividad junto a alumnos de la Fundación Gregal. - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de mayores de entre 12 y 15 personas comparte tres días a la semana actividades artísticas con estudiantes universitarios en una residencia, en el marco del programa Duplo, impulsado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Gregal para combatir la soledad no deseada y fortalecer los vínculos intergeneracionales.

Una canción de Eleni Karaindrou acompaña los primeros movimientos de danza de este grupo de mayores y estudiantes de la Fundación Gregal. Después, el 'Pequeño vals vienés' de Federico García Lorca, musicalizado por Silvia Pérez Cruz, irrumpe en la sala dejando a varios de los asistentes emocionados y con la piel de gallina ante la música y los versos de esta sesión del programa Duplo.

Antes de comenzar la actividad, estos residentes comparten la merienda. Después, bajan en ascensor acompañados del brazo de los estudiantes hasta una sala donde se sientan en círculo junto a cinco o seis estudiantes universitarios. El grupo se renueva cada año y la edad media de los mayores supera los 90 años, aunque en esta actividad participan personas desde los 60 hasta los 97.

"¿Cómo estáis?", pregunta la coordinadora de ese día al comenzar la sesión. La respuesta llega con energía y buen ánimo. Tras escuchar el poema de Lorca, uno de los residentes escribe letras en una libreta para después expresar que la experiencia ha sido "como si estuvieras bailando un vals".

Antonino que lleva ocho años en la residencia y ha trabajado toda su vida en el sector de la hostelería, participa en todas las actividades y sus compañeros lo describen como "muy gracioso".

Esta interpretación también despierta otras reacciones entre los asistentes. Vicente reconoce que le emociona mientras que Carmen asegura que pagaría mucho dinero por escucharla en directo.

La psicóloga clínica del centro, Sonsoles Fraile, explica que previamente evalúa a los residentes para determinar quiénes pueden participar en estas actividades. Según señala, la relación con los estudiantes genera entre los mayores "una introspección", ya que algunos consideran que en esta última etapa de su vida ya no pueden hacer "nada".

"Estas terapias intergeneracionales benefician a ambos, los alumnos, que a través de su dinamismo les hacen actividades a los mayores y ellos que, aunque al principio dicen que no son capaces, luego lo son porque es una generación muy luchadora", sostiene.

EL ARTE COMO PUNTO DE ENCUENTRO

Por su parte, la directora de la Fundación Gregal, Marisa Alcaide, explica que el programa utiliza las artes para poner en contacto a estudiantes y mayores y que se sustenta en tres elementos: la intergeneracionalidad, el vínculo que se establece entre los participantes y el carácter grupal de las actividades.

"Es muy importante que el programa sea grupal porque, aunque hemos tenido posibilidades de llevar a cabo programas 'one to one', pensamos que se pierde lo que es la comunidad y los lazos comunitarios se fortalecen mucho", remarca.

Alcaide destaca que estas sesiones permiten a los mayores expresarse, abrirse y compartir sus experiencias. La actividad comienza con una danza para que los participantes se sitúen en la dinámica y dejen fuera el ruido, y después se introduce una propuesta artística, como la observación de un cuadro, que sirve para abrir un debate entre ambas generaciones.

Mientras Alcaide ofrece declaraciones a los medios, Matilde, una de las usuarias, que lleva tres años en la residencia, recrea junto a uno de los estudiantes una escena de un cuadro en el que aparecen un hombre y una mujer que toca un piano, a la vez que comparten sus valoraciones de la obra con el resto de la sala.

Esta parte consiste en una dinámica o taller de creación, que puede incluir una improvisación. En el caso de la poesía, los participantes utilizan una plantilla para elaborar entre todos un poema.

La jornada concluye con una breve valoración en la que los asistentes repasan qué les ha gustado y qué aspectos modificarían para las próximas sesiones. Aunque las actividades tienen dinámicas diferentes, todas siguen la misma guía y plantilla.

"SON LOS MOMENTOS DE LA SEMANA EN LOS QUE MÁS PLENA ME SIENTO"

Entre los estudiantes que participan se encuentra María, alumna de un máster de Filosofía y Filología Hispánica, que este año repite curso con los mayores. "Son los momentos de la semana en los que más plena me siento", destaca.

La joven considera que la iniciativa está pensada para "enseñar y aprender mucho" y explica que, poco a poco, los integrantes del grupo van estableciendo una relación de amistad, una conexión que comienza cuando dejan de distinguirse entre jóvenes y mayores y empiezan a llamarse directamente por sus nombres.

En la misma línea, el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad, Óscar Álvarez López, también ha destacado el vínculo que se genera entre ambas generaciones. Antes de presenciar la actividad de esa jornada, ha señalado, en declaraciones a los medios, que los estudiantes y los mayores llegan a establecer "lazos de amistad" y que estos últimos "están esperando todas las semanas a que venga su amigo del programa".

Así, Álvarez ha explicado que la participación de los jóvenes permite romper las "fronteras" que se han establecido con la edad, de forma que ambas generaciones se benefician del intercambio, los estudiantes, de la experiencia de vida de los mayores, y estos, de la actualidad y "de todo lo que les aportan los jóvenes".

MADRID, LA REGIÓN CON MAYOR ESPERANZA DE VIDA DE EUROPA

El programa Duplo es una de las iniciativas de la Comunidad para prevenir la soledad no deseada entre las personas mayores. El objetivo es que los mayores puedan seguir estando "activos, acompañados y puedan mantener su autonomía el mayor tiempo posible". Entre las medidas previstas figuran llamadas de acompañamiento, visitas de voluntarios, atención psicológica y actividades culturales y de ocio, desarrolladas en colaboración con entidades y ayuntamientos.

Dentro de este plan, la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia está ultimando un estudio poblacional a través de 2.000 entrevistas a personas mayores para conocer mejor sus inquietudes, recoger sus propuestas e identificar los servicios que demandan.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha impulsado además la nueva Red de Envejecimiento Activo, en la que participarán los 158 municipios y las 63 entidades que hasta ahora han desarrollado la Red de Atención a Mayores en Soledad. Este proyecto será un punto de encuentro para los programas vigentes y contará con una sede propia, que estará lista a finales de este año y desde la que se coordinará toda la actividad.

La Comunidad de Madrid es la región "con mayor esperanza de vida de Europa", con una media cercana a los 86 años, según los últimos datos de Eurostat. Actualmente, 276.400 personas mayores de 65 años viven solas en sus domicilios, lo que representa cerca del 25 por ciento de la población de esa franja de edad.

Así, entre canciones, poemas, danza o teatro, el arte se convierte en una herramienta para combatir la soledad no deseada y recuperar las rutinas y los espacios de encuentro durante tres días a la semana en los que estudiantes y mayores vuelven a reunirse, compartir experiencias y estrechar unos vínculos que, poco a poco, dejan atrás las diferencias de edad para dar paso a nuevas amistades en las que unos aprenden de otros.