Asamblea aprobará cuatro leyes antes de verano: Empresa familiar, caza y pesca, concebido no nacido y huella legislativa

Archivo - Hemiciclo de la Asamblea durante un pleno. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid aprobará en los plenos del 11 y 18 de junio cuatro leyes con las que concluirá el periodo de sesiones y cerrará las puertas del hemiciclo hasta septiembre, tras la vuelta del verano.

Así lo ha explicado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. "Terminamos el periodo de sesiones legislando para las empresas, las familias, el mundo rural y la defensa de la vida", ha planteado.

La primera de las normas llegará este jueves y se trata de un texto consensuado entre todos los grupos. Es una modificación del Reglamento de la Cámara que busca incorporar la huella legislativa en los procedimientos de las leyes que aprueba la Asamblea.

"Podemos decir que en esta Asamblea sigue habiendo espacio también para el entendimiento entre todos los grupos", ha destacado Díaz-Pache en alusión a la unanimidad de los partidos.

LEY DE EMPRESA FAMILIAR

Ya en el último Pleno de junio llegarán tres normas. La primera será la Ley de Empresa Familiar que está "destinada a proteger el tejido productivo de los madrileños y facilitar la continuidad de miles de empresas".

En Proyecto de Ley incluye, entre otros, ayudas fiscales que podrán alcanzar hasta el 99% la reducción de la base imponible para facilitar el relevo generacional. Incluye beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para facilitar la continuidad de las compañías.

Además de a los cónyuges y descendientes, se incorporan como beneficiarios los ascendientes y colaterales de segundo y tercer grado --hermanos, tíos y sobrinos-- así como a los primos. Podrá también beneficiarse un trabajador con una "especial relación con la empresa", diez años de antigüedad y que haya ejercido funciones de dirección en los últimos cuatro.

LEY DE CAZA Y PESCA

También se aprobará con la mayoría absoluta del PP la Ley de Caza y Pesca, que busca reforzar la seguridad jurídica del sector y la protección del medio ambiente con cotos mínimos y planes de control poblacional.

Esta será la primera ley para el sector en la región. Establece por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, excepto la caza menor que podrá ser de las 50 hectáreas.

En materia de pesca, se simplifica la regulación de las aguas, que quedarán reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Pone especial atención a especies emblemáticas como la trucha en los ecosistemas fluviales o la carpa y el lucio en embalses.

LEY DEL CONCEBIDO NO NACIDO

Por último, también se aprobará la ley que reconocerá al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar desde que se acredite el embarazo.

Esta iniciativa se integra en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26 de la Comunidad. Busca reforzar el apoyo a familias.

Con este denso Pleno del 18 de junio terminará la actividad en la Cámara y con ella el último curso antes de que el septiembre la precampaña electoral apriete aún más un hemiciclo ya de por sí caracterizado por la tensión y el enfrentamiento.