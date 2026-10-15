La Asamblea aprueba la creación de una comisión que estudie el efecto de la 'ley de nietos' en el censo de la región

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid, con los votos de PP y Vox y la abstención de Más Madrid, ha aprobado este jueves la creación de una comisión que estudie el efecto de la denominado 'ley de nietos', que permitía el voto a descendientes de exiliados, en el censo electoral de la región, y cuya aplicación mantiene suspendida el Tribunal Supremo.

Para defender la creación de esta comisión, el parlamentario del PP Francisco Galeote ha explicado en el Pleno de la Asamblea que los madrileños tienen derecho a saber "lo que está pasando con su censo electoral" y ha subrayado la inscripción de 163.020 personas en el censo electoral de españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero (CERA).

El 'popular' ha defendido que para oponerse la izquierda señala que quieren quitar el pasaporte "a los hijos de exiliados", algo que ha tildado de "absolutamente falso. "Nosotros estamos, y lo digo claro, a favor de los efectos reparadores que buscaba una ley que permitía recuperar la nacionalidad a quienes habían sufrido exilio a consecuencia de una dictadura. Eso es lo que se votó en el Congreso. El problema es que han sido ustedes los que han intentado colarnos un censo electoral inflado, incluyendo a quienes no habían sufrido exilio alguno", ha defendido, algo que cree que es "un fraude".

Así, ha subrayado que la ley exigía haber sufrido exilio y que el Parlamento madrileño tiene "más que derecho a interesarse" en este asunto porque este comisión no va solo sobre la 'ley de nietos' sino que aborda también "las regularizaciones masivas, otro intento de alterar el censo a medio y largo plazo".

"Queremos estudiarlo todo y queremos comprobarlo todo. Porque garantizar unas elecciones limpias es garantizar una derrota de la izquierda, eso es lo que realmente les preocupa", ha lamentado.

UNA MANIOBRA PARA CREAR "UN CLIMA DE ODIO"

Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha enmarcado esta propuesta, y las críticas a la 'ley de nietos', como parte de una maniobra en España, "igual que hizo Trump", para generar "un clima de odio" contra el Gobierno central. "Están socavando la democracia", ha aseverado.

"Llevan ustedes negando el carácter democrático de nuestro Gobierno, su legitimidad, desde la propia moción de censura en la que fue nombrado Pedro Sánchez y durante estas dos legislaturas", ha lamentado Martínez Abarca, quien ha acusado al PP de generar un caldo de cultivo donde "cabe cualquier método" para derrocarlo.

En su defensa de la 'ley de nietos', el diputado de Más Madrid ha recurrido a un hipotético caso en el que el poeta Federico García Lorca hubiera escapado de España durante el franquismo y, ahora, se estuviera negando el derecho a voto de sus descendientes.

Pese a todo, su partido se ha abstenido en la creación de la comisión porque, reconoce, le parece "bien que se examine" la situación, aunque asume que el PP "no quiere investigar nada" y que dicha comisión no es más que "un delirio trumpista para cacarear las barbaridades" que, asegura, profiere la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, el diputado socialista Fernando Fernández Lara ha defendido el voto desfavorable de su partido catalogando esta propuesta de comisión como "mucho espectáculo, mucha propaganda" pero que no resolverá "ningún problema real de los madrileños". "No vamos a legitimar una operación que conviene", ha añadido.

Así, ha lamentado que este tipo de iniciativas "ponen en cuestión" el derecho a voto, "uno de los pilares" fundamentales de la democracia, si bien ha aseverado que no se puede "restringir" este derecho a través de una "operación de política espectáculo".

"Una maniobra para distraer, manipular y alimentar el rencor mientras se presenta como una amenaza a ciudadanos españoles que reclaman ejercer sus derechos", ha resumido el diputado Fernández Lara, que ha remachado que su partido "no va a ser cómplice" de esto.

Mientras, por parte de Vox, Ana Velasco ha señalado que el Gobierno está utilizando la Ley de Memoria Democrática para cometer un fraude "de dimensiones gigantesas" y ha defendido que saber más datos sobre los electores en el centro es "transparencia pura y dura" frente a las "intenciones oscuras" del Gobierno de la nación.

Además, cree que es un "ataque frontal a la esencia de la democracia" y ha subrayado que la izquierda "ha perdido la dignidad y el respeto por la democracia", además de indicar que suponen "una amenaza al Estado de Derecho y para España".