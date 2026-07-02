La Asamblea aprueba finalmente este jueves la ley del concebido no nacido y cierra hasta la vuelta de verano

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid aprueba este jueves finalmente la ley para reconocer al concebido no nacido y cerrará sus puertas hasta septiembre cuando comenzará un curso político que concluirá en las elecciones de mayo de 2027.

Esta ley inicialmente iba a ser aprobada el 18 de junio, pero la Mesa aceptó un escrito del PSOE que advertía de presuntos errores en la tramitación. Es por ello que se eliminó del orden del día y se celebra esta sesión en julio, mes que no es hábil parlamentariamente.

De esta manera, este Pleno contará con un único punto del día, la aprobación de esta ley, y como cuestión preliminar se leerá una declaración institucional en apoyo a los afectados por el doble sismo que sacudió la pasada semana Venezuela provocando más de 1.700 muertos.

Desde la oposición se había pedido que el Pleno incluyera también sesión de control al Gobierno, algo que rechazó la mayoría absoluta el PP en la Junta de Portavoces. Los 'populares' explicaban que concebían esta sesión como una "extensión" del último de junio para poder aprobar este punto que tuvo que retirarse.

Como norma general, el texto establece que, en el ámbito de las competencias autonómicas, el concebido será tenido por nacido cuando esta asimilación suponga un mayor beneficio para la unidad familiar, con el fin de facilitar el acceso a derechos y ayudas vinculados a la existencia de hijos.

En el caso de las familias numerosas se podrá obtener mediante un procedimiento telemático un certificado de familia asimilada a familia numerosa. La validez de este certificado se extenderá desde su expedición hasta los tres meses siguientes a la fecha prevista de parto.

Los beneficios fiscales para estas familias por adquisición de vivienda habitual también se aplicarán a las familias asimiladas a familia numerosa, por lo que no será necesario disponer previamente del título para acceder a ellos. En el caso de gestación múltiple, se tendrá en cuenta a cada uno de los concebidos no nacidos.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Ante esta norma desde Más Madrid se registraron una serie de normas en busca de reconocer "los derechos de los concebidos sí nacidos". El objetivo era reconocerle derechos de infancia, concretamente toda la batería de propuestas planteadas por la formación regionalista a lo largo de la legislatura que afectan a cuesitones como la climatización de las aulas, las ratios de escuelas infantiles o la atención a menores extranjeros no acompañados.

Los socialistas, por su parte, sostienen que esta ley "no responde a ningún problema real de la Comunidad" y menos aún de las familias. Consideran que es una iniciativa "puramente ideológica" fruto de la "competición" con Vox. Para el PSOE se trata de una "chapuza legislativa" construida "desde el eslogan y no el rigor jurídico".

En el caso de Vox, a pesar de haber mostrado su apoyo a la medida, han presentado una serie de enmiendas que ponen "las cartas sobre la mesa" y exigen que incluya la "prioridad nacional".