La Asamblea aprueba este jueves la ley para que la Comunidad pueda personarse en causas como los disturbios de La Vuelta

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid aprobará este jueves con la mayoría absoluta del PP y por lectura única la ley que permitirá a la Comunidad ejercer la acción popular en casos en los que se atente contra el patrimonio natural, histórico-artístico o se cometan delitos destinados a entorpecer el desarrollo de eventos y espectáculos públicos, como fue el caso de los disturbios en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Con este Proyecto de Ley se modificarán la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid; la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

Aunque el Gobierno regional se persone para el ejercicio de la acción popular, el texto del anteproyecto recoge que no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir asimismo en los procesos penales cuando resulte directamente perjudicada (acusación particular), o para reclamar el importe de los daños ocasionados por el delito (acción civil), o que pueda ejercitar el resto de las acciones que estime oportunas.

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

Ante esta ley Más Madrid y PSOE mostraban este lunes su rechazo a esta norma al entender que busca "controlar" o "acabar" con las manifestaciones que le resulten "incómodas" al Ejecutivo regional.

Para la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, este texto busca "controlar más a la Justicia y tener excusas para reprimir judicialmente protestas". Su homóloga del PSOE, Mar Espinar, sostenía que lo que debería hacerse es resolver esta situación en el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que se está tramitando en el Congreso.

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha cargado contra los "salvajes que asaltaron la Vuelta Ciclista poniendo en riesgo a deportistas y familias" al tiempo que Delegación del Gobierno se puso "del lado de los agresores y no de los agredidos".

Por último, Vox afirmaba que le parece "correcto" que la Comunidad de Madrid pueda personarse en determinados procedimientos judiciales y han presentado una serie de enmiendas para poder "mejorar el texto".

SESIÓN DE CONTROL

El debate de esta norma llegará a mitad del primero Pleno tras el parón por Semana Santa, que arrancará con la sesión de control al Gobierno regional y las preguntas dirigidas a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Al margen de las preguntas registradas por los grupos parlamentarios se prevé que, como cada sesión, la actualidad informativa domine esta confrontación entre Ayuso y la oposición. En este caso el Pleno se celebrá con la guerra en Irán y el ultimátum del estadounidense Donald Trump de fondo.

También se da por hecho que entrará en el debate del hemiciclo la actualidad judicial con el arranque en el Tribunal Supremo del 'caso Mascarillas' --con Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama en el banquillo-- y en la Audiencia Nacional el 'caso Kitchen' que investiga el presunto operativo orquestado por la excúpula 'popular' del Ministerio de Interior para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Así, para arrancar el Pleno Vox preguntará a Ayuso por la asistencia sanitaria universal, PSOE por sus objetivos en materia de sanidad para este presente año, Más Madrid sobre sus medidas para garantizar el poder adquisitivo de las familias y PP por el impacto de las medidas del Gobierno central sobre el IVA de los carburantes.

En las dirigidas a los consejeros se abordarán temas como el registro horario en empresas, la Educación Infantil, Madrid Network, el registro de objetores del aborto que ha comenzado a tramitar el Ejecutivo regional y la regularización de migrantes.

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE TRANSPORTES POR CERCANÍAS

Tras ello se debatirá la tramitación por lectura única de la Ley LIDER y, a continuación, llegará el turno de la comparecencia del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, para informar sobre la situación de la movilidad en la región por el "deterioro" del servicio de Cercanías.

Las críticas a la gestión de este servicio por parte de la Comunidad han sido recurrentes desde hace años, enfatizando en el Plan de Cercanías para Madrid del exministro Íñigo de la Serna (PP) que se "guardó en un cajón" tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez (PSOE) a Moncloa.

Antes de Semana Santa, Jorge Rodrigo cargaba contra el "parón informativo" del Ministerio encabezado por Óscar Puente sobre la red de Cercanías en Madrid y acusaba al titular de la cartera de "torpedear" los "servicios públicos de la región". Cifraba, además, en más de 300 las incidencias en Cercanías en la región en los tres primeros meses de 2026 con "prácticamente tres o cuatro al día".

SANIDAD, METRO, VIVIENDA Y EMPLEO, EN LAS PNL

A renglón seguido, llegará el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL). En primer lugar, Más Madrid defenderá una iniciativa dirigida a combatir el desempleo juvenil en los municipios del sur de la región. La propuesta insta al Gobierno autonómico a reforzar el Plan de Empleo Joven 2024-2025 con medidas específicas por zonas, reestructurar las oficinas de empleo atendiendo criterios territoriales, impulsar la formación profesional pública y gratuita adaptada al tejido productivo del sur, así como promover convenios de prácticas, centros de orientación laboral y programas de inversión industrial.

Posteriormente, el mismo grupo someterá a debate una segunda proposición para reclamar una inversión de 2.000 millones de euros con el fin de aumentar la oferta de vivienda pública en 11.000 nuevas viviendas en la Comunidad de Madrid.

A continuación, será el turno del PSOE, que planteará dos iniciativas. La primera busca que el Ejecutivo autonómico ponga en marcha un paquete urgente de ayudas para compensar la guerra en Irán y el impacto del encarecimiento energético sobre hogares, autónomos y pequeñas empresas. Buscan que se complementen las medidas estatales y fomentando el autoconsumo y las energías renovables.

La segunda PNL pide un 'estirón' de Metro de Madrid con varias propuestas para extenderlo a municipios de la corona metropolitana y a los nuevos desarrollos. Entre sus planteamientos están retomar estudios técnicos y geológicos para llevarlo al El Cañaveral, Los Cerros o Valdecarros, así como conectar nuevas zonas como Parla o Perales del Río (Getafe), garantizando además la gestión pública de La línea 9.

Seguidamente, Vox presentará una proposición centrada en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), con la que reclama medidas contra el denominado "turismo sanitario", mayor transparencia sobre el impacto de la inmigración en el sistema público y la declaración de la "prioridad nacional" en el acceso sanitario. Asimismo, pide instar al Gobierno central a derogar la sanidad universal recuperada por real decreto este año.

Por último, el PP aprobará con su mayoría absoluta que se pida al Gobierno central un Estatuto específico para la profesión médica, que reconozca su singularidad formativa y su responsabilidad asistencial, garantizando un marco de interlocución propio con el Ministerio de Sanidad y fomentando la coordinación interministerial en su desarrollo.