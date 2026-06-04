La Asamblea aprueba este jueves la ley de medidas urgentes para aumentar la vivienda con protección pública

Archivo - Hemiciclo durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid aprobará con la mayoría absoluta del PP este jueves la Ley de medidas urgentes para el incremento de oferta de vivienda con protección pública en una sesión marcada también por la llegada del Papa León XIV este sábado a la capital en una visita que se prolongará hasta el martes.

Culmina así su tramitación esta norma impulsada por la Comunidad de Madrid que busca aumentar la edificabilidad y la densidad, así como impulsar la creación de 18.000 pisos protegidos. Introduce instrumentos urbanísticos extraordinarios orientados a movilizar suelo, acelerar proyectos y reducir obstáculos administrativos que hasta ahora ralentizaban el desarrollo de nuevas promociones.

Entre las principales novedades destaca la inclusión de las redes públicas sin edificar destinadas a vivienda protegida entre las parcelas que podrán acogerse a los incrementos de edificabilidad y densidad previstos en la norma. Esta modificación permitirá aprovechar mejor los suelos públicos disponibles y reforzar significativamente la capacidad de promoción de vivienda protegida por parte de las administraciones.

Este martes, el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, en declaraciones a los medios durante una visita a la urbanización de la UVA de Hortaleza reivindicó las medidas contempladas en el Proyecto de Ley. "Lo hicimos ya anteriormente, teniendo la oportunidad de modificar los usos terciarios de oficina, que se pudiera construir vivienda, convertirlos en residenciales, y ha ido muy bien", ha explicado.

En esta línea, ha indicado que la Comunidad tiene planificadas más de 8.000 viviendas que se están construyendo actualmente en antiguas oficinas o en suelo que era para oficinas y que ahora mismo se está construyendo para vivienda. Algo que también se está haciendo para el uso terciario, en este caso de hospedaje, y también en el suelo dotacional privado, para que se pueda construir vivienda.

De forma paralela, se impulsan una serie de medidas para eliminar burocracia administrativa a la hora de iniciar los procesos de desarrollos urbanísticos e incluso de las licencias, con medidas como el reconocimiento del silencio positivo por parte de la Administración. "Queremos que los promotores inmobiliarios y los ciudadanos que inician y que están poniendo en riesgo su capital para construir vivienda lo hagan en el menor tiempo posible", ha remarcado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En cambio la oposición este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces criticaba la norma. Desde Más Madrid afirmaban que estas "medidas urgentes" solo eran "titulares urgentes" que no iban a resolver "de forma inmediata la angustia derivada de la crisis de vivienda". Apostaban, en contra, por topar los precios del alquiler o afrontar las Viviendas de Uso Turístico ilegal.

Desde PSOE criticaban que esta norma lo que "pretende es que la vivienda pública no sea protegida para siempre". Entienden los socialistas que Madrid necesita "un banco de vivienda pública mucho más amplio del que tiene".

Por parte, Vox, que mantiene aún 'vivas' enmiendas para su votación en Pleno, aseguraba el lunes que con esta Ley se va a impulsar "un poquito más la construcción", pero consideran que hay que analizar la situación del mercado inmobiliario desde el punto de vista de la demanda. "En Madrid no cabe nadie más", zanjaban.

SESIÓN DE CONTROL

El debate de esta ley será a mitad de un Pleno que arrancará, como cada semana, con la sesión de control a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

En la misma Vox preguntará por los retos políticos del Ejecutivo autonómico para los próximos meses, PSOE por las ayudas para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en la región --tras acusar a la Comunidad de rebajarlas un 40% para los más graves--, Más Madrid requerirá información sobre cómo mitigará las olas de calor en centros educativos y PP sobre la visita de León XIV a la región. Esta misma semana el Pontífice recibía en audiencia en el Vaticano a Isabel Díaz Ayuso.

León XIV también se colará en las preguntas a los consejeros, donde se requerirá información también sobre IA, violencia de género, las labores de cuidado del campo ante posibles incendios en verano, o el apoyo a acontecimientos deportivos en la autonomía.

LEY DE COMEDOR UNIVERSAL

A continuación se debatirá la toma en consideración de un Proyecto de Ley de Más Madrid sobre el acceso universal al comedor escolar gratuito en la Comunidad de Madrid. La formación plantea que llegue a todos los centros educativos sostenidos por fondos públicos para garantizar una "alimentación adecuada y equilibrada" a alumnos desde Infantil a la ESO, así como de Formación Profesional Básica y Educación Especial.

Proponen una planificación plurianual para que arranque con el alumnado en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social e ir aumentando la cobertura hasta alcanzar la gratuidad "plena del servicio".

En cambio este martes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, defendía el "esfuerzo" realizado en las becas comedor y acusaba a Más Madrid de querer "dar de comer gratis a sus hijos".

Defendía que las becas se dan a aquellas familias que "cumplen los requisitos de las bases y que son las que lo necesitan". "Si lo que quiere Más Madrid es que demos de comer gratis a sus hijos, pues esto ya es otra cosa. Pero, desde luego, las becas se dan a quien lo necesita", zanjaba.

COMPARECENCIA SOBRE LA PAU

A continuación será el momento del debate de la ley de medidas urgentes tras la que tomará la palabra la consejera de Educación para comparecer sobre la organización y desarrollo de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que arrancaba este lunes en Madrid.

Lo hará a petición de Vox, quien insistía este lunes en que la prueba debería ser única en toda España, mientras que desde el PP se recordaba que para poder hacer este cambio de calado debían hacerse primero con el Ministerio de Educación.

Esta semana se han examinado unos 42.000 alumnos repartidos en las seis universidades públicas de la región. Lunes y martes se han examinado de Lengua y Filosofía y de Primera Lengua Extranjera e Historia de España. Mientras que este miércoles y jueves ha sido el momento de las optativas y materias de modalidad.

COMPARECENCIA SOBRE LA SANIDAD PRIVADA Y PNL

También comparecerá la consejera de Sanidad, Fátima Matute, a petición del PSOE para informar sobre el funcionamiento de las listas de espera en los hospitales públicos de gestión privada.

Este lunes los socialistas acusaban al Ejecutivo regional de estar "desviando fondos de dinero público" para la gestión de hospitales privados. Reprochaban, además, que los hospitales públicos no pudieran abrir por las tardes para hacer pruebas diagnósticas pero que haya madrileños camino a un hospital privado a las "cinco de la mañana" para hacerse una resonancia magnética.

Matute el pasado diciembre defendía la "autonomía de gestión" para la organización del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y alegaba que cuestiones como dar citas de madrugada en especialistas "no es nada nuevo".

Además este abril defendió el "modelo eficiente" de listas de espera en la región al tener la menor demora media para operaciones no urgentes en el conjunto de España.

Por último, en el apartado destinado a las Proposiciones No de Ley (PNL) Más Madrid tratará de que la Asamblea pida a la Comunidad prohibir la publicidad y patrocinio de eventos y actividades por empresas destinadas a extraer, tratar o comercializar combustibles fósiles. El PSOE buscará lo propio para reconocer la contribución de los migrantes a España, así como manifestar el apoyo a la regularización impulsada por el Gobierno de España.