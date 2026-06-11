Asamblea aprueba este jueves modificar el Reglamento e incorporar la huella legislativa en un Pleno con el eco del Papa

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea durante un pleno - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid aprobará este jueves la reforma del Reglamento de la Cámara para introducir la huella legislativa y la trazabilidad normativa, en una sesión que aún recogerá el eco de la reciente visita del Papa León XIV a la región.

Este texto, que se aprobará por lectura única, introduce la figura del informe de huella legislativa, un documento técnico que deberán elaborar los Servicios Jurídicos en el plazo máximo de un mes tras la aprobación definitiva de cada proyecto o proposición de ley.

Ese informe reconstruirá de forma sistemática, ordenada y cronológica todo el camino parlamentario de la norma: desde la iniciativa original y sus antecedentes (incluidas memorias e informes preceptivos), pasando por los mecanismos de participación ciudadana y comparecencias, el trabajo de Ponencia y Comisión con el sentido del voto a las enmiendas, hasta las intervenciones sustantivas y el resultado final de la votación en Pleno. Esta reforma ha sido registrada tras ser consensuada por todos los partidos.

EL MENSAJE DEL PAPA

El mensaje del Papa será también sujeto de debate, especialmente por parte del PSOE que preguntará a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por la visita del Pontífice.

La mandataria autonómica subrayó el martes el "hondo sentir católico" que ha demostrado Madrid, "se tenga o no se tenga fe", mostrando a su vez que es una sociedad "alegre y generosa" durante la visita apostólica.

Preguntada por el mensaje de León XIV sobre la migración, defendía que su discurso está "en coherencia" y recalcaba la "integración" de las personas que vienen a la región frente a los "efectos llamada" que promueve, a sus ojos, el Gobierno de la nación.

Precisamente el mensaje del Pontífice sobre los migrantes ha sido uno de los puntos de ataque tanto de Más Madrid como de PSOE a la presidenta, destacando que trató de parar la regulación extraordinaria en los tribunales. Vox, por su parte, ponía el acento en la defensa de León XIV de la vida desde su concepción a su muerte natural.

SESIÓN DE CONTROL

La jornada arrancará con la habitual sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid a la que los grupos preguntarán por las previsiones demográficas de la región para la próxima década (Vox), la climatización de los centros escolares (PSOE), el impacto que ha tenido en la Comunidad la visita del Pontífice (Más Madrid) o la situación económica actual de la autonomía (PP).

En las dirigidas a los consejeros se le preguntará por la atención a las víctimas del terrorismo, las ayudas a comercios afectados por obras autonómicas, los riesgos de la Inteligencia Artificial, los planes de capacitación digital, la ejecución de la red básica de vías ciclistas, el impacto del nuevo copago farmacéutico estatal, el coste económico de las olas de calor, la atención sanitaria en residencias públicas o el balance de la política turística del primer semestre del año.

HUELLA DIGITAL Y CLIMATIZACIÓN DE COLEGIOS

Tras las preguntas llegará el turno de la votación para permitir que se tramite por lectura única la huella digital y su posterior debate en el que se prevé que l os grupos muestren sintonía, tras ser esta modificación uno de los pocos puntos de consenso alcanzados esta legislatura.

A continuación se debatirá la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la norma de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

El objetivo es añadir un artículo en el que se fije que la Comunidad garantizará el "confort térmico" del alumnado manteniendo las temperaturas entre los 17 y 27 Cº. La formación regionalista ha puesto el foco en el calor en las aulas las últimas semanas, especialmente desde que la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, señalada que "cuando hace calor, hace calor", tras haber explicado las inversiones de la Comunidad para hacer frente a este problema.

Por su parte el PP, necesario para que se tramite esta modificación, destacaba este lunes el trabajo constante de la Consejería en este aspecto mientras que destacaba que plasmar esta horquilla térmica en una ley "no va a ocurrir mágicamente".

CINCO PNL

En el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL), Más Madrid tratará de que la Asamblea apoye una ampliación de la oferta de plazas en titulaciones universitarias de alta demanda, dedicando íntegramente las subvenciones extraordinarias a consolidar matrícula en la universidad pública madrileña.

Vox, hará lo propio para reforzar los controles sobre médicos con títulos homologados, con evaluaciones prácticas, programas de adaptación obligatoria y mayor implicación de las organizaciones profesionales y de la planificación estatal de recursos humanos.

PSOE llevará dos PNL. La primera centrada en la protección de personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad en Grado III, garantizando la cuantía íntegra de las prestaciones, su compatibilidad, un procedimiento urgente y la creación de una figura de gestor de caso y un protocolo específico de atención domiciliaria.

La segunda se dirige a los afectados por la línea 7B de Metro, reclamando revisar y equiparar las indemnizaciones, asegurar la ejecución rápida de las resoluciones judiciales y poner en marcha un plan integral de reparación con alternativas habitacionales, apoyo psicológico y ayudas económicas.

El PP hará uso de su mayoría absoluta para reformar la política penitenciaria para los terroristas con el objetivo de dejar de "beneficiar" y dar "falsos terceros grados" a los etarras.

CARTA BÁSICA DE TELEMADRID

También se debatirá la Carta Básica de Telemadrid remitida por el Consejo de Administración. Para su aprobación definitiva habrá que esperar al pleno del 18 de junio. En esta primera votación se requerirá una mayoría de 2/3 de la Cámara, pero la suma de PP y Vox --en el caso de que estos le apoyaran-- asciende a 81 diputados, lejos de los 90 requeridos. En la siguiente sesión se podrá aprobar por mayoría absoluta simple.

Entre los cambios que introduce respecto a la de 2019 está la vigencia de ocho años prorrogables hasta la aprobación de un nuevo texto, el refuerzo del Contrato-programa o los principios que destaca como servicio centrado en la sociedad, alfabetización mediática y digital, neutralidad tecnológica, igualdad, diversidad y protección de la infancia.

Asimismo, dedica un apartado a la transformación digital y la innovación, regula el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, fija la digitalización y explotación del archivo audiovisual, prevé convenios de formación y cooperación institucional con administraciones y sector audiovisual madrileño y establece el marco de la oferta televisiva, radiofónica y de servicios en línea.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición han sido bastante críticos con esta Carta Básica. Desde Más Madrid han reprochado que términos como "Derechos Humanos, LGTBI, feminismo o delitos de odio han desaparecido del texto", pero por contra la palabra tauromaquia sí que ha encontrado "un hueco bien concreto en el articulado".

PSOE, por su parte, sostiene que "aumenta el control político" por parte de la presidenta autonómica. Para los socialistas este texto consolida una mayor concentración de poder en los órganos directivos de RTVM y una menor participación de profesionales, parlamento y ciudadanía en el funcionamiento del medio público. Por último, Vox han reprochado que se haya enviado la nueva Carta Básica al Pleno sin haber informado a la Comisión de Telemadrid.