Asamblea de Madrid, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER), con los votos a favor de PP y Vox, que busca promover la construcción de más vivienda, reducir burocracia y reforzar la autonomía de los ayuntamientos.

La norma busca simplificar la planificación urbanística con una visión conjunta de la Comunidad de Madrid. Para ello, quiere tener cuenta las necesidades de cada municipio, la protección del medio ambiente y el paisaje, la creación de infraestructuras y servicios públicos, así como las características sociales, culturales y económicas de cada localidad.

Entre las principales novedades de LIDER destaca un nuevo modelo de Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirá a los ayuntamientos aprobar su planificación urbanística en un plazo de entre cuatro y seis años, reduciendo a más de la mitad el tiempo necesario en la actualidad. Además, el planeamiento de desarrollo pasará de siete a cuatro años y, en determinados supuestos, podrá completarse en solo uno mediante ordenanzas urbanísticas. Incorpora un nuevo modelo que permitirá a los consistorios remodelar barrios y mejorar los espacios públicos y privados sin que los costes recaigan sobre los vecinos.

Asimismo, LIDER actualiza también la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), vigente desde hace casi 30 años, para adaptarla a la realidad actual del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos que acoge la región.

Las localidades de más de 20.000 habitantes serán las encargadas de autorizar las actuaciones de carácter excepcional que se celebren en su término municipal. Igualmente, actualiza el régimen de sanciones y prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios habilitados para ello.

Al margen de los cambios asumidos durante su tramitación en comisión, PP y Vox han acordado cinco enmiendas transaccionales aprobadas en el Pleno de este jueves.

PP REIVINDICA "ANÁLISIS, DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN"

Para defenderla, el diputado del PP Enrique Serrano ha puesto el foco en el trabajo de "análisis, diálogo y participación" que se ha llevado a cabo ya que ha señalado que las leyes no se "improvisan" sino que se "preparan, debaten y mejoran" de cara también a afrontar los retos "del siglo XXI"

"No se trata de simplificar por simplificar, se trata de hacer que la planificación sea más clara, más ágil y más útil para los municipios y para los ciudadanos", ha señalado, a la vez que ha subrayado que se busca pasar de un urbanismo "excesivamente complejo a uno más ágil", además de pasar de procedimientos que "se prolongan durante años a instrumentos que permiten actuar en plazos razonables".

Así, frente a un Madrid que ha cambiado a lo largo de los años, ha indicado que la ley LIDER parte de "esta realidad que no se puede ignorar", por lo que la legislación urbanística se debe adaptar para "adaptarse a las necesidades reales".

VOX DICE QUE LA REVISARÁ SI LLEGA AL GOBIERNO

La diputada de Vox Beatriz Tejero ha insistido en que desde su formación comparten los "objetivos de fondo" de la norma como acortar plazos, simplificar instrumentos y liberalizar suelo y reducir a los plazos de 12 a 4 años. Ha defendido que no se vota "un texto perfecto, ni siquiera un buen texto", sino un paso que "Madrid necesita dar", pero considera que la ley se podría mejorar en la línea de aumentar seguridad jurídica.

Ha advertido de que la norma deja muchas "puertas abiertas a la interpretación" y al desarrollo reglamentario, cuando debería establecerse "claridad en la jerarquía". Por ello han advertido de que van a vigilar tanto su desarrollo como "cada problema que surja en los municipios".

"Y cuando Vox gobierne en la Comunidad revisaremos esta ley, corregiremos lo que hoy el PP no ha querido corregir. Vox no necesita una ley que vaya rápido. Necesita una ley que vaya rápido y que funcione. Quedan seis meses para que esta ley realmente se modifique", ha señalado a pesar de haber votado 'sí'.

PSOE REPROCHA AUSENCIA DE CONSENSO

Por su parte el socialista Javier Guardiola ha afirmado que la Ley LIDER plantea una región que "pueda crecer" pero que no tengan acceso a los servicios públicos promocionando un "urbanismo en dispersión".

"Ustedes quieren que los millonarios del mundo y los millonarios de nuestro país vengan a esta región pero los trabajadores cada vez tengan que vivir más lejos para tener la posibilidad de tener una vida cerca de donde se han criado", ha reprochado Guardiola.

Considera que esta ley no garantizará más acceso a vivienda más barata, ha advertido de que no se ponen límites a la compra por fondos que luego ponen "alquileres disparados" y también ha reprochado que se ha hecho "absolutamente sin consenso" ni escuchando a los ayuntamientos.

MÁS MADRID CREE QUE VA A "AGRAVAR" EL PROBLEMA

Por último, el parlamentario de Más Madrid Juan Varela-Portas ha afirmado que esta ley atenta contra la calidad de vida, los derechos a la salud, a la ciudad y al territorio.

"Una ley que va a producir una profunda degradación del medio natural y del medio urbano, desorden urbanístico, conflictos judiciales y duras protestas vecinales. Y que va a agravar el problema que dice querer resolver, el de la vivienda. Una ley que tiene como única finalidad relanzar la especulación urbanística como única fuente de desarrollo económico", ha censurado.

Considera que la LIDER "ejecuta una eliminación inadmisible de la función pública del urbanismo" y que abdica de una visión territorial global frente al cambio climático al tiempo que reduce a un "instrumento para acelerar operaciones inmobiliarias" al planificación urbanística.