La Asamblea cierra curso político este jueves con la aprobación de dos leyes y con el concebido no nacido en el aire

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MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid cierra este jueves curso político con un Pleno en el que se aprobarán dos leyes y con la del concebido no nacido en el aire, al haberla retirado la Mesa del orden del día tras un escrito del PSOE que identificaba fallos en su tramitación.

La decisión la tomaba este miércoles tras aceptarse el texto remitido por los socialistas que afirmaban que cuando se aprobó el texto en Consejo de Gobierno faltaban informes imprescindibles.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que hubo un "error" por el que se mandaron dos informes más tarde. Por ello, se abrirá un nuevo plazo de enmiendas para que los grupos parlamentarios tengan tiempo suficiente y puedan formular sus enmiendas. "Como consecuencia de esta suspensión, la iniciativa no se podría sustanciar en el Pleno de mañana y se llevará a un próximo Pleno", señalaban sin precisar si será ya a la vuelta de verano o se habilitará un día en el mes de julio.

De esta manera, las dos normas que sí aprobará la mayoría absoluta del PP este jueves serán la de Empresa Familiar y la de Caza y Pesca, además de la Carta Básica de Telemadrid. La primera busca fomentar el relevo generacional e incluye desde incentivos fiscales en Sucesiones y Donaciones, amplía los parientes que pueden acogerse y permite además que se traspase a un trabajador que haya tenido funciones directivas y tenga un vínculo con la compañía.

La segunda es la primera norma autonómica que aborda estos sectores e introducen cotos mínimos y planes de control poblacional. El texto incluye medidas encaminadas a la modernización del sector, a la mejora de la gestión de la fauna y también orientas a reforzar la seguridad.

SESIÓN DE CONTROL

Estas aprobaciones llegarán al final de un Pleno que arrancará con la sesión de control a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la que se colará de nuevo, previsiblemente, la actualidad nacional y la agenda judicial con los distintos casos vinculados al PSOE. Esta semana ha declarado Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. También están vistos para sentencia los casos del hermano de Sánchez y del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

En esta sesión de control Vox preguntará a Ayuso si se plantea la reducción de gasto público en el Presupuesto de 2027, PSOE requerirá sus prioridades políticas de aquí a fin de año, Más Madrid se interesará sobre el transporte público y PP, sobre la actividad del Gobierno regional este curso político.

En las preguntas dirigidas a los consejeros se tratarán temas como las condiciones laborales del profesorado, la atención primaria, la explotación minera en las lagunas de Ambroz, el trato en residencias de mayores, las normas de convivencia en centros de menores no acompañados y el Orgullo LGTBI.

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE MÁS MADRID

A continuación se debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación presentada por Más Madrid.

La misma, que previsiblemente sea tumbada por PP, busca revertir algunos de los cambios que introdujeron las reformas 'populares' en 2023 relativas, entre otros, a la autodeterminación. El texto blindaría este concepto sin requisitos médicos o psicológicos y prohibiría las terapias de conversión y cirugías no consentidas en personas intersex.

A renglón seguido se votará la oposición del PP a la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del Gurpo Canal de Isabel II II en su expansión internacional y la gestión de la concesión del servicio público de abastecimiento, saneamiento y reutilización de las aguas de las islas de Lanzarote y La Graciosa.

LEY DE EMPRESA FAMILIAR

En este punto del Pleno llegará el debate de las dos leyes, que tienen garantizada su aprobación por la mayoría 'popular'. La de Empresa Familiar amplía de 95% a 99% la reducción de la base imponible en d¡herencias y donaciones. También amplía significativamente el alcance de los parientes que pueden aplicarse estas mejoras respecto a la legislación estatal.

Además de los descendientes y cónyuges, se incorporan como beneficiarios a ascendientes y colaterales de segundo y tercer grado (hermanos, tíos y sobrinos), así como a los primos (colaterales de cuarto grado). Se extiende, de la misma manera, a trabajadores que tengan una especial relación con la empresa, con diez años de antigüedad y que hayan ejercido funciones de dirección durante los últimos cuatro.

Asimismo, se simplifican los requisitos de acceso, eliminando exigencias como la edad mínima de 65 años del donante o la consideración de la actividad como principal fuente de renta. Se estima que estas medidas beneficiarán anualmente a unos 1.500 contribuyentes madrileños, generando un ahorro fiscal aproximado de dos millones de euros al año.

Durante el debate de las enmiendas a la totalidad desde Vox se reclamó que hubiera "prioridad nacional" para las empresas familiares españolas, mientras que desde la izquierda se criticó el alcance de la norma. PSOE creía que se estaba "colando una gran operación de rebajas fiscales sin evaluación", mientras que Más Madrid reprochaba que el articulado permitiera beneficiarse "hasta Inditex".

LEY DE CAZA Y PESCA

Luego llegará el debate de la de Caza y Pesca. Establece por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, independientemente de la modalidad, con la excepción de la caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.

En materia de pesca, simplifica la regulación de las aguas, que quedarán reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Además, pone especial atención en especies como la trucha en ecosistemas fluviales, así como en otras de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de los ríos, como carpa o lucio.

Entre las principales novedades, crea los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida especialmente a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes fuera de los periodos ordinarios de caza y prevenir daños en la agricultura.

CALOR, IMPUESTOS Y CORRUPCIÓN, EN LAS PNL

En el turno de las Proposiciones No de Ley, Más Madrid pedirá que se eliminen bonificaciones fiscales a los patrimonios entre 1 y 3 millones de euros y añadir tramos para rentas de más de 20 y de 30 millones. Vox buscará que la Cámara condene los "sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al Gobierno" central y al entorno de Pedro Sánchez.

Las del PSOE estarán encaminadas a que se apruebe una regulación autonómica de "condiciones mínimas de habitabilidad climática" --en el contexto del calor en las aulas-- y otra en la que pide la colaboración en la aplicación del PLan Estatal de VIvienda 2026-2030.

El último punto será el debate de la nueva Carta Básica de Telemadrid. Se trata del documento que fija los objetivos generales del ente.

Saldrá adelante después de que en el pasado Pleno no consiguiera la mayoría de dos tercios de la Cámara requerida. La Ley Ley 3/2022, de 28 de abril, de modificación de la Ley de Radio Televisión Madrid de 2015 introdujo esta segunda votación para la que es suficiente una mayoría simple.

Entre los cambios que introduce respecto a la de 2019 está la vigencia de ocho años prorrogables hasta la aprobación de un nuevo texto, el refuerzo del Contrato-programa o los principios que destaca como servicio centrado en la sociedad, alfabetización mediática y digital, neutralidad tecnológica, igualdad, diversidad y protección de la infancia. Asimismo, dedica un apartado a la transformación digital y la innovación, regula el uso de nuevas tecnologías e IA.