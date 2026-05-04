La Asamblea convoca un concurso de ideas para diseñar la nueva sede de la Cámara de Cuentas

Archivo - El presidente de la Cámara de Cuentas, Joaquín Leguina, interviene tras la toma de posesión de su cargo, en la Asamblea de Madrid, a 18 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid convocará un concurso de ideas que servirá para diseñar la nueva sede de la Cámara de Cuentas, que se levantará en el terreno anexo al Parlamento madrileño así como la ampliación de dependencias del Parlamento autonómico.

Según recoge la Cámara de Vallecas en un comunicado, este concurso, que será anónimo y se convocará en los próximos días, se va a llevar a cabo con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Las propuestas deberán presentarse únicamente bajo lema, quedando descalificadas todas aquellas en las que se hubiera vulnerado el anonimato. El jurado estará integrado, entre otros miembros, por dos arquitectos de reconocido prestigio a propuesta del COAM y los arquitectos redactores del actual edificio de la Asamblea de Madrid, que fue inaugurado en 1998 y cuya ampliación se encuentra en la avenida Pablo Neruda, 140.

Con el concurso se pretende seleccionar la mejor propuesta que, por su "adecuación, calidad arquitectónica, viabilidad técnica y constructiva", sea valorada por el jurado como las más idónea conforme a las necesidades presentadas en el Pliego del Concurso.

Las propuestas deberán cubrir un programa de necesidades, que estará definido en las bases del concurso, sobre una superficie total de actuación de más de 10.000 metros cuadrados y que también servirá para crear 140 nuevas plazas de garaje.

El equipo ganador será el encargado de redactar el proyecto de ejecución, estimado en 24.050.000 euros, y la posterior dirección facultativa de las obras, por un importe de 1.328.646,79 euros.

Asimismo, los cinco finalistas del concurso recibirán un premio de 10.000 euros. El plazo de presentación de las propuestas será de dos meses desde la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público Asamblea de Madrid.