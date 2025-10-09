La Asamblea guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de cuatro personas en el derrumbe de la calle Hileras

Archivo - Imagen de recurso de un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha guardado este jueves un minuto de silencio por los cuatro fallecidos este martes en el derrumbe parcial de un edificio en el número 4 de la calle Hileras de la capital.

La Cámara de Vallecas se ha sumado así al pésame transmitido por todos los partidos ante la tragedia ocurrida este martes alrededor de las 15 horas en el centro de la capital.

Tras el derrumbe se contabilizaron cuatro heridos y cuatro desaparecidos, pero a lo largo de la noche y de la madrugada los servicios de emergencias irían localizando sus cadáveres entre los escombros.

Un juzgado ya ha abierto diligencias para investigar este desplome, que desde los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han atribuido al colapso del forjado de la terraza de la secta planta, que arrasó con el resto de la estructura hasta el sótano.

Previamente recordaron con otro minuto de silencio a la que fuera diputada del Grupo Parlamentario Socialista entre las V y VII legislaturas de la Asamblea de Madrid Dolores Rodríguez Gabucio.