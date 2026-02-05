La Asamblea de Madrid arranca su año político con un minuto de silencio por los fallecidos en el accidente de Adamuz

Archivo - Hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un pleno - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha arrancado este jueves su año parlamentario con un minuto de silencio por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que se saldó el pasado enero con más de 40 víctimas.

Este recuerdo se ha sumado a otro minuto de silencio que le ha seguido por el fallecimiento del exvicepresidente de la Asamblea y diputado en la Cámara entre 1995 y 2021 Modesto Nolla.

Estos dos homenajes han estado acompañados por la toma de posesión de tres diputados, en sustitución de Pablo Perpinyà (Más Madrid), Mariano Calabuig (Vox) y Fernando García (Más Madrid).