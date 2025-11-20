La Asamblea de Madrid recuerda con un minuto de silencio a la mujer asesinada en Alpedrete en un crimen machista

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un minuto de silencio. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha recordado este jueves con un minuto de silencio a la mujer de 60 años asesinada en Alpedrete el fin de semana pasado a manos, presuntamente, de su marido que posteriormente se suicidó.

De esta manera ha empezado el Pleno de la Cámara de Vallecas este jueves. La mujer fue encontrada con visibles signos de violencia en el cuerpo en su chalet de la calle Jara, donde también se localizó el cadáver de su marido.

Este caso ha causado polémica al afirmar inicialmente el regidor del pueblo, Juan Fernández, que el presunto homicida "quería mucho a su mujer" y que había "fallado el sistema" al no haber sido capaz de detectar la enfermedad psicológica del varón que "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto".

Estas declaraciones llegaron hasta la política nacional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargando contra el regidor por negar el asesinato machista a su mujer, afirmando que "quien menosprecia" el impacto del machismo "no es digno de representar a la ciudadanía". La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pedía su dimisión, como también pedían Más Madrid y el PSOE-M a nivel regional.

El regidor subrayaba su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género y lamentaba que sus declaraciones pudieran haber sido "malinterpretadas". En un vídeo mandaba también apoyo a los familiares. En una carta los hijos de la pareja defendieron al primer edil afirmando que a sus padres "los mataron", defendiendo a su padre como "un hombre ejemplar" y culpando a la Administración por haberlo "abandonado".