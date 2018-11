La Asamblea pide al Gobierno central que aplique el 155 en Cataluña y condene actuaciones violentas de independentistas

Publicado 08/11/2018 21:09:56 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha solicitado este jueves al Gobierno central que aplique el artículo 155 en Cataluña para "frenar el desafío independentista catalán"; así como condenar "las actuaciones violentas", "insultos" y "amenazas" de los "separatistas", como "en la manifestación de Alsasua, en defensa "de la libertad y en apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Así lo ha solicitado este jueves la Cámara regional, mediante dos Proposiciones No de Ley (PNL) una de PP y otra de Ciudadanos, que ambas se han votado a favor, con el voto en contra de PSOE y de Podemos en las dos ocasiones.

A instancias de los 'populares', la Asamblea pide que el Gobierno "muestre su apoyo a las iniciativas legislativas y sus enmiendas desde febrero de 2018 en el Congreso de los Diputados para la reforma de la ley del indulto al objeto de prohibir que un Gobierno pueda indultar a condenados por rebelión sedición y traición".

Asimismo, exigen que se "condenen los insultos y amenazas e intentos de agresión que se produjeron contra las personas que se manifestaron en Alsasua recientemente en defensa de la libertad y apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado como garante de la misma y reconozca el derecho de todas las personas a celebrar libremente cuantos actos consideren oportunos en defensa de la libertad y la democracia en cualquier punto de España".

Al mismo tiempo, quieren que se reivindique el proceso de la Transición Española y las leyes, acuerdos y consensos que surgieron del mismo, se defienda que los símbolos que representan a los españoles, que se defienda la Monarquía parlamentaria, el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las comunidades.

Este punto lo solicitan respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes estatutos de autonomía, pero sin que dichas lenguas sean "impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles" a usar la lengua común.

Por último, que el Gobierno central apoye la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera "firme, con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista catalán y recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña".

En la misma línea, la iniciativa sin rango de ley de Ciudadanos sobre la misma cuestión que ha salido adelante ha pedido al Ejecutivo nacional "realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, que contempla el artículo 155 de la Constitución".

También, piden condenar "las actuaciones violentas de los comandos separatistas durante los últimos meses y, en particular, el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ocupación de infraestructuras clave y el asalto a la delegación del Gobierno de la Generalidad en Gerona y al Parlamento de Cataluña".

"QUE SAQUE LA BANDERA DEL POLLO"

Durante el debate de estas propuestas, el diputado del PP Alfonso Serrano ha explicado que presentan esta PNL "porque la democracia hay que defenderla". Con una bandera 'rojigualda' en la mano, el diputado 'popular' ha insistido en "poner en valor la transición y defender la monarquía parlamentaria porque es un valor en sí mismo y no es algo del pasado.

"Defendemos al rey Juan Carlos y a Felipe VI durante el intento de golpe de los independnetistas y pedimos la defensa del español, no del castellano, el español. Enseñar esta bandera significa 40 años de democracia y nosotros no hemos querido patrimonizar ningún símbolo", ha sostenido al tiempo que algunos diputados socialistas han comentado "que saque la bandera del pollo".

En esta línea, el diputado de Ciudadanos Paco Lara ha asegurado que abogan por su "bandera" de la que se sienten "muy orgullosos", con el cumplimiento de las leyes y que están "en contra de todos aquellos que quieran romper este país y esta nación". A su juicio, no cabe en España "ni el inmobilismo ni el inconformismo, no los que quieren demoler el sistema de convivencia".

En este punto, ha afeado a Podemos que sea el "fiel mayordomo" del PSOE, al visitar las cárceles para conseguir el apoyo de "líderes independentistas" para los Presupuestos generales y ayudar a que el PSOE continúe en la Moncloa sin que haya habido unas elecciones.

"DEJEN ALGO PARA VOX"

En contraposición, la parlamentaria de Podemos Clara Serra ha asegurado que PP y Ciudadanos están haciendo un "papelón" y les ha recomendado que "dejen algo para Vox". "Ustedes tienen un problema grave, que no tienen ninguna obra que justifiquen sus tres años y medio de Gobierno, no tienen ningún proyecto para Madrid y tenemos a ustedes dos de hermanos gemelos que traen dos iniciativas destructivas", ha criticado.

Para Serra, las iniciativas de ambas formaciones "son de la política del reto y de la confrontación agresiva" porque "son el peso muerto de la historia de España, que taponan cualquier posibilidad de progreso". "Nos parece la vieja política de la testosterona: vacía y una política pobre de quienes quieren parecer fuerte pero solo tienen como via la amenaza", ha lanzado.

Por último, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha comenzado su intervención señalando que no puede "permitir" que "insulten al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", cuando desde el PSOE han "respetado siempre la bandera de los símbolos".

"No sé si pretenden superar un complejo, no hay que repetirlo día a día y cuando hablamos de Alsasua, la mejor defensa de la Guardia Civil es mejorar las condiciones y su sueldo, y me llena de perplejidad cuando hablan de la defensa de la transición de la que hablan de una forma torticera de los aspectos de la Moncloa", ha lamentado.