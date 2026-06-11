La Asamblea pide reformar política penitenciaria para que los etarras cumplan sus condenas con "colaboración y perdón"

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid, con los votos a favor de PP y Vox, ha pedido reformar la política penitenciaria a nivel nacional para que los etarras cumplan con sus condenas de manera íntegra con "colaboración y perdón".

El PP ha solicitado a través de una Proposición No de Ley (PNL) una reforma normativa del sistema de ejecución penal en materia de delitos de terrorismo, con el objetivo de reforzar "el principio de legalidad, el control judicial efectivo y la protección de las víctimas".

Incluyen el refuerzo de los requisitos exigibles para la concesión de la libertad condicional, exigir la convalidación judicial previa y expresa de la progresión a tercer grado en delitos de terrorismo o reconocer expresamente la legitimación del Ministerio Fiscal para recurrir resoluciones penitenciarias de especial relevancia.

Se ha desarrollado en un encendido sobre las víctimas del terrorismo de ETA que ha concluido con la expulsión del portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, Fernando Fernández Lara, quien camino a la salida se ha encarado al parlamentario del PP Enrique Serrano.

Para defender la misma, el diputado del PP Daniel Portero ha criticado que las condiciones para acceder al tercer grado "no se están cumpliendo" porque se está llevando a cabo un "retorcimiento de la ley. "No se está pidiendo una colaboración efectiva con la justicia para colaborar en el esclarecimiento de los casos sin resolver, dado que a día de hoy 376 asesinatos siguen sin resolver", ha lamentado.

Considera que esto es "un fracaso de la democracia" a la vez que ha reprochado que no puede ser que la libertad condicional no exista más que con una "carta génerica de petición de perdón a la víctima sin colaboración expresa o un perdón individualizado", a la vez que exigen que esto se haga "público".

La parlamentaria de Vox Ana Velasco ha recordado que ETA golpeó "sin piedad" durante casi medio siglo pese a que ahora el Gobierno apuesra por una política penintenciaria "fraudulenta" cuya finalidad "es sacar de la cárcel cuanto antes a todos los etarras y que no quede ni uno solo en prisión".

"Y ese es el compromiso que pactaron con la banda y que están cumpliendo a rajatabla", ha denunciado, a la vez que ha mostrado su postura en contra de que "los peores criminales de España" reciban "trato de favor" por parte de las instituciones pese a haber atentado "directamente contra España".

PSOE Y MÁS MADRID CRITICAN USO DE LAS VÍCTIMAS

A continuación, el diputado del PSOE Fernando Fernández ha afirmado que esta iniciativa "nada tiene que ver" con los "problemas realidades de los madrileños" sino por una "utilización partidista diseñada por el Gobierno del PP" porque todas las reformas corresponden a las competencias del Estado y el Congreso.

"El único objetivo de esta propuesta es utilizar la Asamblea de Madrid como una sucursal de estrategia de oposición del Partido Popular al Gobierno de España", ha planteado, tras criticar que se use "el dolor de todos" para una parte.

Por Más Madrid, Hugo Martínez ha afirmado que el PP no lleva la política de memoria por "defensa de las víctimas" sino por "generar un abismo, para intoxicar a sus votantes y decirles que media España está a favor del terrorismo".

"ETA desapareció en 2018, por eso cuando la señora Ayuso dice ETA está más viva que nunca, o el señor Mayor Oreja, están cometiendo una canallada", ha reprochado, al entender que "blanquean" el terrorismo porque trasladan que "lo malo" no eran "sus asesinatos, sus secuestros y su violencia" sino "unas ideas legítimas".