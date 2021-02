La Asamblea pide por unanimidad una estrategia de vacunación y la creación de una comisión técnica

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves por unanimidad una iniciativa mediante la que pide llevar a cabo una estrategia de vacunación en la Comunidad de Madrid y la creación urgente de una comisión técnica para la planificación y evaluación eficiente de la vacunación.

En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL) de Más Madrid, transaccionada con Cs, Unidas Podemos y PSOE, apoyada también por PP, y en la que se ha abstenido Vox.

En la comisión técnica que proponen quieren que estén presentes las asociaciones científicas y profesionales implicadas en las campañas regulares de vacunación, con especial protagonismo las de enfermería de atención primaria y de salud pública que vele por la optimización de los recursos públicos, transparencia y cumplimiento de cada fase de la Estrategia de Vacunación Covid-19.

Con esta PNL los grupos piden solicitar al Ministerio de Sanidad información "clara y actualizada periódicamente de las previsiones del flujo de suministro de vacuna para facilitar la planificación operativa de la vacunación en la Comunidad de Madrid" y que "lidere en el Consejo Interterritorial, los criterios de priorización en la inoculación de las vacunas por criterios de prioridad sanitaria".

También dar "la máxima prioridad a la vacunación Covid-19 en la Comunidad de Madrid, poniendo todos los medios para ello, elaborando y publicando el Plan Estratégico de Vacunación para la región, con los objetivos de cobertura poblacional y las etapas de los mismos, acompañado de un Plan Operativo, de actualización periódica, con los medios movilizados y los detalles organizativos y de gestión en cada etapa.

Asimismo, aumentar la capacidad del sistema para la vacunación ampliando las plantillas de enfermeras tanto en los centros de salud como en los hospitales, ampliar los horarios de administración de las vacunas a las tardes y fines de semana, elaboración de un listado de profesionales con capacidad de ser instruidos para la vacunación y asegurar que la estrategia de vacunación frente a Covid-19 de la Comunidad de Madrid estará centrada en Atención Primaria.

Piden asegurar, de forma específica, la vacunación de las personas con riesgo de exclusión sanitaria, aprobar criterios de priorización dentro de cada etapa y grupo de vacunación, de forma que se priorice la vacunación de la población que no haya pasado el Covid-19 recientemente o de aquella que viva en Zonas Básicas de Salud con una mayor incidencia acumulada en el momento de la vacunación.

Los grupos también han acordado la elaboración y puesta en marcha de un proceso de abordaje de la reticencia vacunal, basado en la detección de personas reticentes, investigación de motivos de reticencia y resolución proactiva de dudas que puedan ayudar a favorecer la vacunación en aquellas personas que presenten abundantes dudas al respecto.

Entre otros aspectos se comprometen a establecer un mecanismo en la asignación de las dosis a cuya descongelación se vaya a proceder para adecuar "lo más posible el número de dosis descongeladas al de personas que se vayan realmente a vacunar" y elaborar un protocolo que especifique el criterio de llamamiento en el caso de dosis sobrantes.

"HAY FALTA DE PLANIFICACIÓN", CRITICA LA OPOSICIÓN

En el debate parlamentario, la diputada Mónica García ha celebrado el acuerdo alcanzado por todos los grupos y ha incidido en que con ello se demuestra que "no era tan difícil" la planificación de la vacuna.

"No acabamos de entender porque la Comunidad sigue siendo de las últimas, la que menos porcentaje de segunda dosis ha completado y la que utiliza la vacuna para confrontar con el Gobierno central", ha declarado.

A continuación, la diputada de Unidas Podemos-IU Vanessa Lillo no entiende cómo un servicio "tan necesario" no tiene "una directriz ni planificación", mientras los profesionales se plantean por qué "no se ha contado con ellos" para poder llevar a cabo un plan ordenado.

Asimismo, la parlamentaria ha lamentado que la región ha estado desde el principio del proceso de vacunación "a la cola" por "falta de planificación y falta de transparencia". "Esto es un ejercicio de responsabilidad colectiva", ha sostenido.

La diputada de Ciudadanos Marta Marbán ha pedido en primer lugar que lleguen más vacunas porque sin ellas "es difícil planificar nada" y es necesario suministrarlas "cuanto antes". Además, ha agradecido el acuerdo porque "es importante es dar imagen de unidad y de consenso ante una crisis sanitaria" como la que se está viviendo.

El parlamentario del PSOE José Manuel Freire ha acusado al Gobierno regional de "fallar" con el plan de vacunación y ha lamentado la "falta de transparencia". "No vamos bien en absoluto. Los profesionales de Atención Primaria no tienen ningún plan", ha incidido.

Este, a su juicio, es "uno de los mayores problemas" al no haber "ninguna prioridad, ni medio ni plan de vacunación de Madrid. "Les ruego que lo que se apruebe se lo exijan al Gobierno regional", ha lanzado.

PP RECONOCE QUE HAY QUE "ACELERAR EL RITMO DE VACUNACIÓN"

Por su parte, la diputada de Vox Gádor Joya ha trasladado que no comparten el modelo de vacunación que defiende la iniciativa porque creen "que no es el que conviene para realizar una vacunación masiva, a miles de personas".

Desde su partido apuestan por "descentralizar la campaña de vacunación" y reclaman un modelo "opuesto al rígido", en el que se utilicen todos los medios, tanto públicos como privados. "Se está perdiendo el tiempo. Hay que contar con todo", ha reclamada.

Por último, desde el PP, el diputado Eduardo Barroso ha reconocido que es importante vacunar "rápido" antes de que aparezcan "mutaciones" del virus. La propuesta de Más Madrid, ha indicado, "es un buen plan, que recoge líneas en las que ya trabaja la Consejería de Sanidad". "Podemos poner una cantidad masiva de vacunas. No podemos permitirnos este ritmo", ha zanjado.