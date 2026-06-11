La Asamblea rechaza blindar por ley que los colegios tengan entre 17 y 27 grados como pedía Más Madrid

(I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y los diputados de Más Madrid en la Asamblea María Pastor y Emilio Delgado durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la toma en consideración de la ley de Más Madrid que planteaba que los colegios tuvieran que estar siempre entre los 17 y 27 grados.

Esta propuesta de modificación de la Ley de Derechos, Garantías, y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad ha sido tumbada por los votos de PP, mientras que Más Madrid y PSOE la han secundado y Vox se ha abstenido. Tras el debate, un grupo de familias ha coreado la palabra 'vergüenza' mientras los representantes de Más Madrid le aplaudían, coincidiendo con una protesta a las puertas de la Cámara por este tema.

Esta proposición llegaba a la Asamblea tras dos semanas con al climatización de las escuelas en el centro del debate. Estos días desde la izquierda se ha exigido la climatización total, mientras que desde el PP se ha reivindicado el trabajo hecho desde la Consejería de Educación y el aumento del 33% del presupuesto destinado a esta causa este año.

Para defender esta propuesta ha tomado la palabra la portavoz adjunta de Más Madrid María Pastor, quien ah reprochado que en la región más rica de España "el flusflús y el ventilador de mano" se hayan convertido en "unos imprescindibles" mientras las familias están "preocupadas" cuando dejan a los niños en los colegios.

"No vamos a normalizar que haya 35 grados en una clase. No vamos a normalizar ir con ventilador de mano al colegio. No vamos a normalizar desmayos de los niños por el calor. Y, por supuesto, no vamos a normalizar solariums en forma de patio donde no hay ni una puñetera sombra", ha lanzado Pastor, quien ha tachado de "indecente" que en el hemiciclo estén a 23 grados mientras los niños "a 32 en los colegios".

Desde el PP, José Javier López ha subrayado que aunque no hay discrepancias sobre el fin perseguido, sí sobre el instrumento elegido. "Pretende introducir en ella cuestiones propias de la normativa técnica de edificaciones e instalaciones relacionadas con la climatización de los centros educativos y ahí radica el problema", ha indicado.

Es por ello que considera que una cosa es reconocer un derecho y otra "convertir ese derecho en una prescripción constructiva" y ha destacado que no comparten partidas presupestarias específicas, ya que dependen de las necesidades "reales de cada momento y de cada centro educativo".

PSOE CRITICA LA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD

El socialista Esteban Álarez ha reprochado que el termómetro se haya convertido "en la herramienta educativa del SXXI" porque "el problema no es el calor ni el frío" sino "cómo responde el Gobierno" regional. Ha reprochado que primero haya "minimizado" el problema para luego "llamar al malvado Pedro Sánchez" para que lo solucione.

Ha celebrado que la proposición plantee este debate como "un problema" estableciendo un "límite legal" al tiempo que establece la "necesidad de inversión", al tiempo que ha criticado la posición de la derecha. "Elecciones el 23 de julio, ¡qué barbaridad! ¿Cómo vamos a abrir los coles para elecciones, hace mucho calor?. Para votar, muy mal, pero para que los chicos estén, que se jodan. Que se jodan", ha reprochado Álvarez León.

Por su lado, el portavoz adjunto de Vox, José Antonio Fúster, ha afirmado que, aunque reconocen que el problema existe, con "centros donde se pasa demasiado calor, edificios antiguos e instalaciones muy mejorables", no se convertir cada carencia "en un nuevo derecho escrito en ley".

"Una cosa es decir que los alumnos deben estudiar en centros dignos y en las mejores condiciones. Y otra, declarar un derecho legal a la temperatura perfecta en todos los centros, en todas las etapas y desde el día siguiente a la publicación de la ley. Esto no es una buena política educativa. Esto es convertir un problema en una pancarta", ha lamentado, a la vez que ha reprochado a la izquierda por apostar por una "hemorragia de derechos".