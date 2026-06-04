La Asamblea rechaza la ley de Más Madrid para implementar el comedor escolar universal y gratuito

(I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la coportavoz de Verdes Equo Madrid, María Pastor, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves con los votos de PP y Vox la Proposición de Ley de Más Madrid que pedía implementar progresivamente el comedor escolar universal y gratuito.

La formación planteaba que este servicio llegara a todos los centros educativos sostenidos por fondos públicos para garantizar una "alimentación adecuada y equilibrada" a alumnos desde Infantil a la ESO, así como de Formación Profesional Básica y Educación Especial.

Proponían una planificación plurianual para que arranque con el alumnado en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social e ir aumentando la cobertura hasta alcanzar la gratuidad "plena del servicio".

Para defender esta iniciativa ha tomado la palabra la portavoz adjunta de Más Madrid María Pastor, quien ha afirmado que se trata de una política educativa de salud, de infancia, que pretende "garantizar derechos a toda una generación" y ha augurado que será un derecho generalizado en España en unos años.

Ha afirmado que el modelo del PP está "roto" y que hace pagar "un dineral a las familias", porque necesitan un "respaldo" y para que los niños aprendan a comer bien. Ha estimado que poner a comer a todos los niños en colegios serían 900 millones que impulsarían, entre otros, un alivio familiar y el desarrollo social del alumnado.

Por su parte, el diputado del PSOE Esteban Álvarez ha defendido que no se trata solo de comida escolar, sino de si una familia "puede vivir tranquila sabiendo que sus hijos están atendidos" porque el comedor escolar "es salud, es conciliación, es igualdad, es convivencia y es rendimiento educativo".

Ha destacado, además, que en Madrid en la actualidad hay "tres de cada 10 menores en riesgo de pobreza", pero que el "esfuerzo" del Ejecutivo regional en el comedor escolar son 40 millones anuales "13 céntimos de cada 100 euros del Presupuesto".

En cambio, el portavoz adjunto de Vox José Antonio Fúster ha reprochado que se quiera lanzar que Madrid es "el comedor del mundo" en el que "todo es gratis".

"Una comunidad convertida en una gran ventanilla de prestaciones. Una administración que con dinero de los madrileños, dinero que no le pertenece a la administración, promete cubrir cada necesidad de cualquiera. Una región que atrae más demanda de la que puede sostener y unas familias madrileñas que pagan, callan, esperan y revientan", ha planteado para afirmar que una cosa es atender al menor que lo necesita y otra dar una prestación "universal y sin límite".

Por el PP ha intervenido Miguel Ángel Rumayor quien ha afirmado que esta ley es "bastante negativa" para la Comunidad de Madrid y ha sacado pecho de la política de becas que desarrolla el Ejecutivo regional. Ha criticado que la medida de Más Madrid no diferencie por rentas y que pretenda pagar el comedor "a una persona que cobra 5 millones".

Sostiene que es una norma basada en el "buenismo" pero que cuando se lleva al papel "crea diferencias" y choca con el modelo de "justicia asistencial" que ha afirmado que defienden los 'populares'. "Cuando nos encontramos que las personas ricas van a ir a comedores que estamos pagando con el dinero de las personas de clase media o las personas pobres... Eso es un problema", ha zanjado.