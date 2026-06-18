La Asamblea rechaza revertir la reforma del PP de la Ley Trans regional como pedía Más Madrid

Archivo - Hemiciclo de la Asamblea durante un pleno - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la petición de Más Madrid de revertir la reforma de la Ley Trans que sacó adelante la mayoría absoluta del PP en 2023.

El Pleno ha rechazado la toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Más Madrid de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad.

El texto, entre otras cuestiones, pedía blindar el concepto de la autodeterminación de género sin requisitos médicos o psicológicos y prohibiría las terapias de conversión y cirugías no consentidas en personas intersex.

Para defender la iniciativa ha tomado la palabra la diputada de Más Madrid Jimena González, quien ha reclamado la "plena restauración" de la Ley Trans en su texto "íntegro" de 2016. Ha arengado al PP a aprobar este texto y demostrar que "el fanatismo que les llevó a derogar" estas normas era "cosa de pocholos".

"Tenemos un Gobierno que da alas al desprecio que muchas personas sienten por nosotras. Tenemos un Gobierno que justifica los motivos para odiar a las personas trans por primera vez en la historia de esta comunidad autónoma y eso se nota", ha cargado tras afirmar que han aumentado en estos tres años los delitos de odio.

Por su parte, el parlamentario del PSOE Santi Rivero ha reprochado al PP haberse "posicionado siempre en contra" de los derechos LGTBI a lo largo de los años. Es por ello que ha destacado al "faro de libertad" del PP en 2015 Cristina Cifuentes, "una mujer valiente que puso la bandera en el balcón de la Puerta del Sol".

Rivero ha destacado que fue ella quien impulsó la ley LGTBI, aunque en el trámite parlamentario viviera muchas modificaciones por los equilibrios políticos del momento --con un Ciudadanos sosteniendo al PP desde fuera del Gobierno--. "Tenían ustedes un compromiso firmado por escrito de apoyar la ley de igualdad LGTBI y la despatologización de la transexualidad y hoy tienen recurrida precisamente la ley de igualdad LGTBI y la despatologización de la transexualidad", ha contrapuesto el socialista al PP de 2016 y 2026.

PP Y VOX REIVINDICAN LA REFORMA DE 2023

Tras él ha intervenido la diputada de Vox Belén González. Ha criticado que Más Madrid haya propuesto "reconstruir un artefacto ideológico" que fue "parcialmente desmontado" en 2023 y recuperar la "ingeniería social" de "la autodeterminación de género, la lógica de la identidad sentida, la presión sobre el colegio, sobre los sanitarios, sobre los funcionarios, la confusión administrativa".

"Esta proposición de Más Madrid dice que la reforma de 2023 fue un retroceso. No, no lo fue. Fue un buen paso. Tardío, insuficiente, pero necesario. Pero un Parlamento puede aprobar muchas cosas, pero no puede derogar la biología", ha zanjado.

Por último, la diputada del PP Esther Platero ha defendido que las personas transexuales "tienen los mismos derechos, la misma dignidad y la misma protección que cualquier otro ciudadano madrileño" y ha recalcado que hay que ser "responsables" a la hora de legislar.

"Proteger a las personas transexuales y proteger a los menores no son objetivos incompatibles, son obligaciones simultáneas", ha lanzado y ha sacado pecho de que dos años después de la aprobación de la reforma "no ha generado problemas". Es por ello que ha subrayado que "no se eliminó ningún derecho" sino "dar garantías a los menores, garantías a las familias, garantía para los profesionales y educativos".