La Asamblea respalda el sistema público de pensiones y revalorización con el IPC con el único 'no' de Vox

Diputados en el hemiciclo durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP, Más Madrid y PSOE han votado este jueves a favor de dos iniciativas presentadas por la izquierda en las que se pedía que la Comunidad de Madrid instase al Gobierno a respaldar el sistema público de pensiones y a oponerse a un modelo mixto, además de la revalorización vinculada al IPC.

Las dos proposiciones no de ley (PNL), presentadas por Más Madrid y PSOE, ha contado únicamente con el rechazo de los diputados de Vox, mientras que los 'populares', que habían presentado una serie de enmiendas finalmente rechazadas, han respaldado las iniciativas.

Durante la defensa de su PNL, la diputada de Más Madrid Jimena González ha catalogado la propuesta de "sencillísima" y ha animado a todos los partidos a apoyarla, dirigíendose especialmente a un PP y Vox a los que ha responsabilizado de la preocupación de la ciudadanía al respecto de la viabilidad del sistema público de pensiones.

En este sentido, ha recordado que el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado en público a favor de defender el actual sistema de pensiones, mientras otras figuras del partido expanden el "miedo" de que el modelo no funciona. Además, ha recordado que las congelaciones y recortes de pensiones de anteriores gobiernos del PP y el vaciamiento "a manos llenas" de la hucha de las pensiones.

En esta misma línea, el diputado del PSOE Agustín Vinagre ha defendido durante la exposición de su PNL la necesidad de respaldar el modelo de pensiones frente a un PP del que ha recordado declaraciones de la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre que las pensiones son una forma de comprar el voto.

En su crítica a Vox, tanto el socialista como la diputada de Más Madrid han incidido en las declaraciones del diputado nacional José María Figaredo en las que apuntaba a la implantación de un modelo de pensiones mixto. "Este debate es necesario para que los españoles sepan el 20 de noviembre a qué atenerse", ha aseverado.

Por su parte, el Partido Popular ha defendido el sistema de solidaridad intergeneracional y de reparto, sosteniendo además que la revalorización de las pensiones conforme al IPC ya está recogida en la Constitución y en la legislación de la propia Seguridad Social.

Así, el diputado Álvaro Ballarín ha cuestionado la necesidad de reclamar ese compromiso al Gobierno central, aunque sí ha considerado importante aprobar unas enmiendas --finalmente rechazadas-- que incluían referencias a la caja única y a la jubilación.

Según ha reivindicado el diputado 'popular', la Comunidad de Madrid concentra casi el 18% de los cotizantes del país y alrededor del 12% de sus pensiones, con lo que ha aprovechado para acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser el responsable de comprometer el actuar sistema.

VOX, ÚNICO EN CONTRA

Mientras tanto, la diputada de Vox Ana Cuartero ha acusado a la izquierda de hacer un uso "partidista" del debate de las pensiones, mientras que es el propio Gobierno central el que las pone "en peligro" con unas políticas económicas que van en contra de la productividad a pesar de las cifras de empleo.

No obstante, y más allá de las acusaciones de la izquierda sobre los posicionamientos de su partido, Cuartero ha aseverado que las pensiones "se van a pagar, cueste lo que cueste", aunque para ello sea necesario una serie de medidas para impulsar la productividad y avanzar hacia la "remigración" de extranjeros irregulares.