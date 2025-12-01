Asamblea utilizará "presunto" en su minuto de silencio si se reconoce como violencia machista el asesinato de Torrejón

Archivo - Imagen de recurso de un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid utilizará el término "presunto" en el minuto de silencio que se celebraría el jueves antes del Pleno en el caso de que se calificara como violencia machista el asesinato de una mujer esta madrugada en Torrejón de Ardoz, cuya pareja ha aparecido tendido en la vía pública tras precipitarse desde la vivienda.

Así lo ha trasladado el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, en la Junta de Portavoces de este lunes y han dado cuenta los líderes de las formaciones en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Era la pasada noche cuando la Policía Nacional recibía una llamada alertando de que un varón se había lanzado de su ventana. Al llegar constataban que estaba muerto y en el interior encontraban a su pareja sin vida con heridas de arma blanca.

En el caso de que se tipifique como violencia machista, será la primera vez que se utilice en la Cámara de Vallecas el "presunto". Esta decisión partía de la polémica con el asesinato de una vecina de Alpedrete y el minuto de silencio guardado el 20 de noviembre en el que Ossorio leyó una "mujer muerta" en vez del "minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en la región".

REACCIONES DE LOS PARTIDOS

Según ha detallado el portavoz del PP en la Asamblea, Díaz-Pache, ha explicado que el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha hecho un recorrido de cómo se había tratado este tema desde que en 2016 empezaran a hacerse declaraciones institucionales y minutos de silencio.

"Hemos visto que es la Delegación del Gobierno quien confirma esa violencia de género a aspectos estadísticos y lo hace diciendo que presuntamente es una violencia de género porque evidentemente sólo lo puede confirmar un tribunal de justicia", ha planteado Díaz-Pache.

Ha subrayado que es Delegación quien usa es "presunto" y por ello se aplicará, señalando a continuación el caso de Torrejón que de momento Delegación "no ha confirmado" como violencia machista.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, se ha mostrado "conformes con ello", ya que se cita lo que "la Delegación del Gobierno estipula". Los socialistas fueron muy críticos con Ossorio tras su actuación con el asesinato de Alpedrete.

Este lunes han cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien han tachado de "negacionista" y a quien han afeado que no haya condenado los asesinatos por violencia machista.

Ha coincidido en criticar la "deriva negacionista" del PP la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha afirmado que "lo que no se nombra no existe y lo que no existe no se puede combatir".

"Así que aquí vamos a seguir denunciando la violencia machista y denunciando a los negacionistas que recortan en servicios y las políticas destinadas a poder prevenirla y proteger a las mujeres que sufren de estas violencias", ha apostillado.

Ante ello, Díaz-Pache ha negado la mayor, afirmando que tachar a Ayuso de negacionista de la violencia machista es "una estupidez". "La presidenta naturalmente condena los asesinatos como no puede ser de una manera, es una estupidez pensar que es de otra forma", ha recalcado.