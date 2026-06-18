La Asamblea, con votos de PP y Vox, exige a Sánchez elecciones "inmediatas" y acabar con "corrupción política y moral"

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid, con los votos de PP y Vox, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria "inmediata" de elecciones y ha pedido acabar con la "corrupción política y moral" en el seno del Ejecutivo, al que han acusado de causar una "degradación" que no merecen los españoles.

Lo han planteado en una Proposición No de Ley (PNL) de Vox en la que pedían una condena de los "sucesivos y graves escándalos de corrupción" que afectan al Gobierno y al presidente, algo que consideran que está sumiendo a la nación "en una espiral de degradación sin precedentes". En la misma no ha estado presente la bancada del PSOE, que ha abandonado el hemiciclo al criticar que se hable de esto en la Cámara y no de los viajes institucionales de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Para defenderla ha tomado la palabra la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha subrayado que los españoles están "cansados de acostarse con una investigación y despertarse con otra" viendo como cada semana "se cruza una nueva línea roja" que hasta ahora parecía "infranqueable".

"Hay momentos en los que los ciudadanos tienen que volver a pronunciarse y este es uno de ellos. Cuando la confianza del pueblo desaparece, las urnas no son una amenaza, son la solución", ha reivindicado, a la vez que ha señalado que España merece "algo mejor que vivir pendiente del próximo escándalo" y de un "Gobierno criminal cercado por la corrupción". "España merece volver a decidir su futuro", ha enfatizado.

PP CARGA CONTRA LA "GRAN CORRUPCIÓN"

La portavoz adjunta del PP Ainhoa García Jabonero ha criticado que en el PSOE sean "unos auténticos cobardes" y en Más Madrid "cómplices" mientras España vive "el peor momento de la democracia". "Cuando dentro de unos años estudie esta gran corrupción, algunos de nosotros podremos decir con orgullo que estuvimos luchando por el Estado de Derecho, por la democracia y por la libertad", ha reivindicado.

Así, ha asegurado que España sufre una "degradación moral e institucional" que los españoles no merecen ya que, ha destacado, se han "debilitado los contrapoderes del Estado y se han colonizado las instituciones para poder expoliar sin ningún tipo de oposición".

Por Más Madrid, Hugo Martínez Abarca ha subrayado que al PP la corrupción "le da exactamente igual" sino que lo que le molesta es que haya gobiernos de izquierdas contra los que emprenden "una persecución a base de querellas falsas, inventos, manipulaciones e infamias".

"Nosotros defendemos la democracia, vamos a luchar con uñas y dientes contra la corrupción, que cuando la hay nos preocupa muchísimo y los casos que ha habido en el PSOE son muy graves y hay que investigarlos. Pero desde luego no vamos a hacer como ustedes, que son aliados firmes de la corrupción y lo único que les preocupa es que gobiernen otros para no poder estar robando a ustedes", ha valorado.