Asensio trabajará por una Cámara al servicio de las empresas y que ayude a una economía más innovadora y competitiva

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio, ha subrayado este lunes su compromiso para convertir la institución carmeral en referente "para dar servicio al ecosistema económico madrileño, contribuyendo a generar una economía más innovadora, más internacionalizada, más competitiva y también más inclusiva", con un nuevo mandato al frente de la misma en el que apostará por la innovación, la excelencia como exigencia permanente, la transparencia, la sostenibilidad, la cercanía y la colaboración.

En un artículo de opinión, Asensio ha insistido en que la Comunidad "tiene una oportunidad extraordinaria para consolidarse como uno de los grandes referentes económicos europeos" y, para ello, ha remarcado que será necesario "capacidad para trabajar juntos, impulsar la innovación y fortalecer" a las empresas.

Si en los últimos cuatro años de mandato se trabajó para convertir la Cámara "en una institución cercana, ágil y verdaderamente relevante para las empresas" y actualmente es un "punto de apoyo real para miles de compañías madrileñas", ha indicado, aún así, "conformarse sería un error". "El crecimiento del futuro no puede construirse únicamente sobre cifras macroeconómicas. Debe construirse también sobre el valor añadido, el conocimiento, la formación continua y la capacidad de generar oportunidades para más personas", ha explicado.

Como "elemento esencial", ha indicado Asensio, las empresas necesitan estabilidad y eso pasa, en su opinión, por "seguridad jurídica, estabilidad normativa y certidumbre fiscal para invertir y crecer". Junto a ello, ha añadido, está el compromente social y, en este marco, la Cámara "quiere seguir siendo ese aliado estratégico que conecta talento, recursos y oportunidades".

"El mundo cambia a una velocidad sin precedentes. La digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética, los nuevos modelos de negocio o los desafíos geopolíticos están redefiniendo las reglas económicas y empresariales. Y eso exige instituciones capaces de anticiparse", ha indicado.

Asensio asumió el cargo para un tercer mandato al frente de la institución en un acto que tuvo lugar el pasado jueves en el Palacio de Santoña y al que acudieron, entre otros, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la vicealcaldesa, Inma Sanz, el presidente de CEIM - Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Miguel Garrido de la Cierva; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. Una representación que refleja, según ha destacado, la "estrecha colaboración institucional" que han mantenido durante estos años".

"Asumir de nuevo la presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad. Una responsabilidad que nace de la confianza depositada por quienes forman parte de esta institución, pero también de la conciencia de que el trabajo que desarrollamos tiene consecuencias reales sobre miles de empresas, autónomos, emprendedores y profesionales que sostienen cada día la economía madrileña", ha remarcado.

En este sentido, ha recalcado que la institución cameral es "una herramienta al servicio del tejido productivo" cuya papel es "más necesario que nunca" en un momento como el actual, "marcado por la incertidumbre global, la transformación tecnológica y la competencia internacional". Al hilo, ha recordado que Madrid vive "uno de los momentos económicos más relevantes de su historia reciente".

"La región ha demostrado una enorme capacidad para atraer inversión (el 70% de la inversión extranjera que llega a España), generar actividad económica (el 20% del PIB), generar empleo (uno de cada cuatro empleos que se crean en nuestro país), captar talento y consolidarse como uno de los grandes polos empresariales de Europa", ha explicado.

Un crecimiento que "no ha sido casual" sino que es "el resultado del esfuerzo colectivo de empresarios valientes, trabajadores comprometidos e instituciones que han entendido que crear un entorno favorable para la actividad económica no es una cuestión ideológica, sino una condición imprescindible para el progreso". Pese a ello, ha lamentado, hay un contexto nacional de "empobrecimiento de la población" por el aumento de la inflación, del IRPF y de los costes sociales que soportan empresas y trabajadores.

En este marco, ha resaltado la relación "fluida y constructiva" del Ayuntamiento que ha permitido "impulsar iniciativas orientadas a fortalecer el tejido empresarial, atraer inversión y generar empleo". Y especialmente, ha remarcado, gracias al trabajo de las empresas, que "no son únicamente agentes económicos" sino "espacios donde se crea prosperidad, cohesión social y oportunidades de futuro".

"Madrid tiene condiciones extraordinarias para liderar ese proceso: talento, infraestructuras, apertura internacional y una cultura empresarial dinámica. Pero el liderazgo nunca es definitivo. Se construye y se protege cada día", ha indicado el presidente de la Cámara para llamar a acompasar este momento y lograr que la institución sea "un espacio donde nacen alianzas, se impulsan proyectos y se construyen consensos útiles para la economía madrileña". "Y queremos hacerlo desde la cercanía, escuchando a las empresas y entendiendo que las necesidades de una gran compañía no siempre son las mismas que las de una pyme, un autónomo o un emprendedor", ha enfatizado.

Finalmente, ha puesto en valor el trabajo de las personas que trabajan en esta institución y ha recordado que "cuando las empresas avanzan, avanza Madrid" y "cuando Madrid avanza, avanzamos todos".