La Asociación de Celiacos celebra su 35º Festival con el fin de batir en récord de celiacos juntos en un evento

Publicado 01/12/2018 7:25:35 CET

Expositores comerciales, sorteos, juegos, talleres, degustaciones, ofertas y mucho más se dan cita en el evento del año para celíacos

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten celebrará su 35º Festival del Celiaco hoy sábado de 11 a 19:30 en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, donde intentarán batir el récord de celiacos juntos en un evento colectivo, ha informado la organización en una nota de prensa.

Se trata del evento familiar para celiacos más multitudinario de Europa y al que acuden cada año más de 6.000 personas. La 35ª edición de este evento aglutina numerosos stands comerciales que exponen sus productos y servicios para el colectivo sin gluten y se dan a conocer a su público objetivo con importantes descuentos y promociones.

Entre las marcas que ya han confirmado su asistencia al evento se encuentran restaurantes (Telepizza, La Mordida, Ricos Tacos, La Iguana de Tijuana), obradores (Pastelería La Oriental, Exento sin gluten, Singlutenería), tiendas (Maná) fabricantes (La Reina de las Tortillas, Huerta Camporico, Kitu Snack, Schar, Mercontrol) y otras empresas de servicios (Genyca, Imetec, Mapfre, Viajes Celíacos).

Asimismo, los socios de la Asociación recibirán dos entradas gratuitas y entradas con descuento para sus acompañantes y también un lote de productos sin gluten valorado en 15 euros.

Además, también hay un espacio destacado para los niños, que cuenta con castillos hinchables, espectáculos musicales, actividades y talleres (de cocina, de manualidades, etc). Ellos son los grandes protagonistas porque, además de divertirse con el entretenimiento preparado para ellos, pueden probar y llevarse a casa productos sin gluten que en su día a día no toman o no encuentran con facilidad.

La asociación contará con un stand en el que informarán a los visitantes que se acerquen y necesiten resolver dudas, así como a aquellos que deseen asociarse.

Como plato fuerte, el mismo día del festival, a las 13:30 horas, han convocado a los asistentes en una parte del recinto para batir el récord del mayor número de personas celiacas reunidas en un mismo espacio. Igualmente, animal a todos los asistentes a participar en este reto para dar visibilidad a la enfermedad celiaca y dar muestra de las dimensiones de nuestro colectivo.