Asociaciones y sindicatos ponen 'deberes' al nuevo Gobierno: del diálogo social a más personal o cambios de rumbo

Asociaciones y sindicatos han puesto ya 'deberes' a los nueve consejeros que conformarán el Ejecutivo regional esta legislatura en la que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha cambiado todas las caras de su Consejo de Gobierno.

Recuperar el diálogo social, el incremento del personal o cambios de fondo con grandes transformaciones son algunas de las peticiones a sus consejeros que han trasladado en declaraciones a Europa Press.

La comunicación con los agentes sociales y organizaciones es la principal reivindicación de los dos grandes sindicatos mayoritarios. Para la secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, tiene que haber un cambio de 180 grados y no "actuar a la espalda" de las asociaciones sindicales sino "recuperar" la colaboración.

Por su parte, su homóloga de UGT Madrid, Marina Prieto, entiende que lo que se debe recuperar primero es el respeto y la búsqueda de acuerdos --especialmente en el ámbito parlamentario-- dejando de lado el "insulto". Espera que el nuevo Ejecutivo regional esté a la "altura" de los retos de futuro: digitalización, tecnología, demografía y cambio climático.

Desde los autónomos, UATAE ha pedido a Rocío Albert, futura consejera de Economía, Hacienda y Empleo; lance ayudas de apoyo al emprendimiento joven, al femenino y que se den ayudas a la reconversión y diálogo social.

"Planteamos casi un plan industrial. Somos conscientes de que no se puede hacer todo en una legislatura, pero sí queremos que se ponga más interés y esfuerzo económico real", insiste el coordinador de Uatae Madrid, Miguel Vila.

DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y AYUDAS AL CAMPO POR LA SEQUÍA

Por su parte, sindicatos judiciales han urgido este jueves al nuevo consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, a abordar el acuerdo sectorial, la digitalización y la modernización de la Administración de Justicia madrileña.

En el caso del nuevo consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior, Carlos Novillo, los representantes de agricultores y ganaderos de la región han solicitado que ponga en marcha más ayudas al campo ante el problema de la sequía y el fuerte aumento de los costes de la producción, entre otras demandas.

Así, el presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid (UGAMA), Alfredo Berrocal, ha pedido a Carlos Novillo en primer lugar que convoque unas elecciones agrarias modernas, que conformen un consejo asesor agrario en Madrid, con el que tenga una obligación de reunión periódica con sus representantes. "El sistema de elección a Cámaras agrarias está obsoleto", ha apuntado a Europa Press.

AMPLIAR PLANTILLAS Y "REVERTIR" RECORTES EN EDUCACIÓN

En el sector de la Educación, los sindicatos han pedido al nuevo consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, reunirse con la comunidad educativa, ampliar plantillas y "revertir" recortes.

También, han criticado que no proceda del mundo educativo y que no tenga experiencia en esta sector. En concreto, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha señalado que "no se entiende la designación de alguien sin la mínima experiencia en el sector" y cree que es una manera de expresar "una escasa consideración hacia la educación".

Desde UGT Madrid, la secretaria de Enseñanza, Teresa Jusdado, considera que lo primero que tendría que hacer el consejero es escuchar el análisis de la situación de la educación madrileña y las demandas de sus docentes.

REUNIONES URGENTES PARA LA TEMPORALIDAD DEL SERMAS

En materia de Sanidad, los sindicatos han reclamado a Fátima Matute, la nueva consejera del ramo, reuniones urgentes y celeridad para abodar cuestiones que afectan al sector como la temporalidad en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), un plan integral para Atención Primaria o la sobrecarga laboral de los profesionales sanitarios.

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, Satse, Amyts y CSIT Unión Profesional) han coincidido en remarcar la urgencia de abordar estas cuestiones, con peticiones de reunión con la nueva titular del ramo para abordar asuntos como la falta de médicos y facultativos y las condiciones laborales del personal sanitario, así como la vuelta a la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales.

Por su parte, desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) esperan continuar con la línea de colaboración que han mantenido en la etapa de Enrique Ruiz Escudero al frente de la Consejería, con prioridades como la visión de "planificar la salud y la sanidad deshospitalizando", apostando por el control de las patologías crónicas y menos agudas y la prevención.

PARA METRO SOLICITAN MÁS PERSONAL, MÁS TRENES Y LA JORNADA DE 35

La contratación del 120% de la tasa de reposición, más inversión en trenes y una jornada de 35 horas son algunos de las peticiones para Metro de Madrid que el sindicato CC.OO. trasladará al próximo consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

"Principalmente lo que queremos es una mejor calidad del servicio que prestamos a los usuarios", ha resumido De la Cruz, quien entiende que uno de los principales objetivos debería ser renovar la flota de trenes porque "la mitad de ellos tienen ya 40 años". Por último, sobre la jornada de 35 horas ha incidido en que la mayoría de las comunidades autónomas la tienen ya aprobada.

MEJORAR RESIDENCIAS Y AUTONOMÍA EN DISCAPACIDAD, EN POLÍTICAS SOCIALES

Eliminar las listas de espera o convertir la Atención Temprana en derecho, son algunas de las principales peticiones que las asociaciones y entidades de atención a la discapacidad han planteado a la nueva consejera de Familia, Juventud y Política Social, Ana Dávila.

En esto han coincidido organizaciones como Plena Inclusión o el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi-Comunidad de Madrid) --quien además ha urgido a Dávila a promover y sacar adelante una Ley de Garantías de Derechos para personas con discapacidad--, mientras desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (Famma-Cocemfe) ha situado entre las prioridades el avanzar en autonomía personal de las personas de este colectivo. Todas ellas han subrayado el carácter dialogante de Dávila y la han destacado como interlocutora.

Mejorar la atención en las residencias de mayores, especialmente en lo relativo a la alimentación que reciben sus usuarios, es el principal reto que enfrenta la nueva consejera en el ámbito residencial, algo en lo que han coincidido colectivos de familiares, los cuales se han mostrado escépticos con su nombramiento.

Más duro ha sido con Ana Dávila el sindicato CC.OO. en Madrid, que tiene "pocas expectativas" de que las políticas sociales puedan avanzar durante la próxima legislatura en "la comunidad de las desigualdades", a pesar de lo cual ve "difícil" que la próxima consejera pueda "hacerlo peor" que su predecesora, Concepción Dancausa.

UN "CAMBIO RADICAL" EN LA GESTIÓN CULTURAL

Por su parte, en el ámbito cultural, CC.OO. espera "un cambio radical" en la gestión cultural de la Comunidad de Madrid aunque cree que el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, hasta ahora director de Gestión de los Teatros del Canal, será "continuista" con la línea de la exconsejera Marta Rivera de la Cruz.

"Simplemente hay un cambio de nombres ante la necesidad de la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) de introducir personas de su máxima confianza en otros ámbitos de intervención política", ha afirmado el secretario de Estudios y Cultura CC.OO. Madrid, Daniel Gismero, en declaraciones remitidas a Europa Press.