Asociaciones vecinales piden al Ayuntamiento un debate y "participación real" para "humanizar" Plaza Castilla

Archivo - Vista del Obelisco de Calatrava, en la Plaza de Castilla - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid un debate y "participación real" para "reorganizar y humanizar" Plaza Castilla, ha informado la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

Meses atrás el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya reconocía que Plaza Castilla "merece darle una vuelta" porque "no tiene las condiciones que debe tener" siendo un "punto emblemático" como es.

Este verano Plaza Castilla (Chamartín), junto con el intercambiador de Aluche (Latina), el solar situado en el número 27 de la calle Antonio López (Carabanchel), Oporto (Carabanchel), el área suroeste del barrio de Bellas Vistas (Tetuán), la Colonia de la Esperanza (Hortaleza), la avenida de Herrera Oria-polígono industrial de Fuencarral (Fuencarral-El Pardo) y el entorno del Nudo de Canillejas (Hortaleza, Barajas y San Blas-Canillejas) se convertían en los ocho puntos de la ciudad con potencial de transformación urbana elegidos para protagonizar el concurso de ideas 'Sueña Madrid'.

Es un concurso promovido por el Ayuntamiento que se dirige fundamentalmente a estudiantes y jóvenes profesionales vinculados al diseño urbano y que "premiará las mejores propuestas atendiendo a su calidad, carácter innovador y capacidad para dar respuesta de manera creativa e integral a los retos de la ciudad", informaba el Consistorio.

La Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán ha expresado su "sorpresa y preocupación" ante "una posible gran operación urbanística en Plaza de Castilla", que pudiera suponer el soterramiento del tráfico. Temen que detrás se encuentre "una operación inmobiliaria lucrativa" ante la futura Ciudad de la Justicia y alertan de que este potencial proceso "se esté desarrollando totalmente de espaldas al debate público y a las necesidades reales expresadas por el vecindario, las asociaciones, colectivos, grupos políticos del distrito y las resoluciones aprobadas en el Pleno de la Junta de Tetuán".

"NO ES UNA PRIORIDAD"

"La macrorreforma de Plaza de Castilla no figura entre las prioridades surgidas en los espacios de participación del distrito, incluyendo la reciente convocatoria de Presupuestos Participativos, donde ni siquiera apareció entre las propuestas preliminares. Estamos ante una estrategia de marketing político, no de urbanismo al servicio de la ciudadanía", ha asegurado la asociación vecinal.

El vecindario sí reclama el calmado del tráfico y el ensanchamiento de aceras en Bravo Murillo, además de la naturalización y humanización de los barrios de Tetuán. La asociación considera positivo abrir un debate para reorganizar el espacio público de Plaza de Castilla "pero no como excusa para repetir un "modelo de urbanismo obsoleto, impositivo y faraónico, que prioriza el tráfico rodado y responde a intereses ajenos a los del distrito".

"La humanización de Plaza de Castilla es posible y deseable pero solo será real si se aborda de forma integral, participativa y conectada con la movilidad y espacio público del conjunto del distrito, muy especialmente con la transformación pendiente de Bravo Murillo, solicitada por la Junta de Distrito y hoy en un cajón", ha subrayado el colectivo vecinal.