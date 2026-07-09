Las asociaciones de vecinos y empresariales de AZCA respaldan la "oportunidad única" de revertir el deterioro de la zona

Poryecto para el nuevo entorno de la zona de Azca - PROAZCA

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones ProAzca, representante del tejido empresarial y comercial de AZCA, y ComunAzca, de los vecinos del ámbito, han manifestado su respaldo al proyecto Nuevo AZCA, presentado esta primavera por el Ayuntamiento de Madrid, una actuación de regeneración urbana "sin precedentes que permitirá recuperar uno de los espacios más emblemáticos y estratégicos de Madrid" convirtiéndose en una "oportunidad única" de revertir el deterioro de la zona.

El paso del tiempo "ha provocado el deterioro de buena parte de sus espacios públicos, la aparición de barreras arquitectónicas, problemas de accesibilidad, infraestructuras envejecidas y una pérdida progresiva de calidad urbana que afectan diariamente a miles de residentes, trabajadores, comerciantes y visitantes", han destacado las asociaciones en un comunicado.

El proyecto del Nuevo AZCA supone "una oportunidad histórica para revertir esta situación mediante una actuación integral que permitirá recuperar más de 130.000 metros cuadrados de espacio urbano, mejorar la accesibilidad universal, crear nuevos espacios de convivencia, incrementar la infraestructura verde, implantar soluciones de drenaje sostenible, favorecer la biodiversidad urbana y reforzar la conexión entre AZCA y los barrios de su entorno".

ARBOLADO

Desde ProAzca y ComunAzca entienden y respetan las inquietudes que distintos colectivos han expresado en relación con la conservación del arbolado existente. "Compartimos plenamente la importancia de proteger el patrimonio natural de Madrid y consideramos que cualquier actuación sobre el espacio público debe realizarse con el máximo respeto ambiental y conforme al riguroso trabajo técnico llevado a cabo por especialistas, analizando el estado fitosanitario de cada unidad de arbolado del proyecto", han asegurado.

"El futuro de AZCA no debe entenderse como una elección entre naturaleza y ciudad. El verdadero desafío consiste en integrar ambas realidades para construir un espacio más verde, más accesible, más seguro y humano, capaz de responder a las necesidades de las generaciones presentes y futuras", han remarcado.

NUEVO AZCA

Un gran parque con mil árboles de más de 40 especies, "un gran vergel", será el sello de Nuevo AZCA, un proyecto promovido por el Ayuntamiento, que lleva cocinándose a lo largo de diez años, de casi 90 millones entre dinero público y privado --de la mano de una docena de empresas-- y cuyas obras empezarán previsiblemente en el primer semestre de 2027.

Así lo presentaba l alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también vecino de AZCA durante años, sobre un proyecto para poner fin a una zona que ha sufrido de una evidente degradación durante muchos años. Será en el primer trimestre del año que viene cuando se apruebe la adjudicación de las obras sobre un ámbito por el que transitan diariamente unas 100.000 personas, unido a los 50.000 trabajadores y los 2.000 residentes.

Las mejoras abarcarán una superficie de 132.895 metros cuadrados, de los que 82.755 serán públicos y 50.140 privados rediseñando todo el espacio, con dos nuevos ascensores y renovando las aceras de calles perimetrales como General Perón, Castellana, Joaquín Costa y Orense.

Se renovarán además 33 pasajes interiores con nueva iluminación, señalética y acabados y se conectarán los espacios con un anillo central y cinco pasarelas peatonales. Almeida también ha anunciado que las 55 cámaras pasarán a ser 91 y la sustitución íntegra del alumbrado por otro de tecnología led, que eliminará puntos ciegos o de sombra

A ello se une la creación de 19 zonas estanciales y la construcción de 150 metros lineales de asientos en forma de graderío en la ladera del parque central que permitirá contemplar el parque o celebrar pequeñas actividades culturales. El renovado AZCA contará con decenas de bancos y varias áreas de juegos infantiles integradas en las zonas naturales.

MANTENIMIENTO CON COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA COMO EN LAS 5 TORRES

Una vez concluida la obra se mantendrá la colaboración público-privada para el mantenimiento del espacio articulando un mecanismo unitario y coordinado, un modelo que el Ayuntamiento ya ha implementado en otras zonas singulares de la ciudad como las Cinco Torres de Castellana.

Tres son los ejes sobre los que pivota Nuevo AZCA, sostenibilidad, accesibilidad y seguridad, ha resumido Almeida, que ha reseñado que el proyecto permitirá a AZCA y su zona de influencia sumarse a la transformación urbana que está promoviendo el Ayuntamiento en el eje del paseo de la Castellana, con actuaciones ya ejecutadas como la remodelación de la avenida del General Perón y el ámbito de las Cinco Torres y otras que están en marcha como Parque Castellana o el desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

El proyecto básico ha sido diseñado por dos estudios de arquitectura, el estadounidense Diller Scofidio+Renfro y el español b720 Fermín Vázquez Arquitectos, ambos ganadores del concurso internacional convocado en 2020 por Renazca, la sociedad compuesta por una parte de las empresas propietarias de suelo del ámbito para reformar únicamente el espacio.

Tras la presentación del proyecto básico, el Ayuntamiento a través del Área de Obras y Equipamientos recibirá un proyecto de ejecución completo para su supervisión, aprobación y posterior licitación. La obra, cuyo importe máximo de ejecución será de 89,3 millones de euros, será promovida por el Consistorio, que aportará 55,6 millones de euros y contará con la cofinanciación de los privados, que aportarán 33,7 millones de euros, aproximadamente el 32% del total. Estas cantidades responden a la titularidad del suelo sobre el que se va a actuar.

La financiación privada correrá a cargo de Pontegadea, El Corte Inglés, Merlin Properties, GMP, Hermes, Mapfre, Mutua Madrileña, Leading Hospitality, Alba Patrimonio Inmobiliario, Monthisa, Cajamar y Renazca.

También participará en la iniciativa la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. A ello hay que sumar a los vecinos y comercios del ámbito, fundamentalmente integrados en ComunAzca y ProAzca que, si bien no financiarán el proyecto, "han jugado un papel muy destacado durante todo el proceso", ha reconocido el Consistorio.