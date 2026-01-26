Atención Primaria suma dos nuevos servicios para pacientes con enfermedad real crónica y dolor no oncológico persistente

Archivo - Entrada a un centro de salud en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Atención Primaria ha implantado este mes a su cartera de servicios estandarizados dos nuevas prestaciones para tratar a pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) y dolor crónico no oncológico en su centro de salud, patologías que afectan a un 9% de la población en el primer caso y a un 13%, en el segundo.

De esta forma, la cartera de servicios priorizados de este primer nivel asistencial ofrece un total de 41 prestaciones en centros de salud y consultorios locales, reforzando la prevención y el diagnóstico temprano y mejorando la calidad de vida de quienes padecen estas patologías, ha destacado el Gobierno regional.

En concreto, se ofrece atención a personas adultas con enfermedad renal crónica para la detección precoz, control adecuado y prevención de posibles complicaciones, según ha explicado la gerente asistencial de Atención Primaria, Rosario Azcutia.

La iniciativa está orientada a mayores de 18 años con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad o edad avanzada. Los equipos de los centros de salud, liderados por especialistas en Medicina de Familia y profesionales de Enfermería, detectan a los afectados mediante pruebas de cribado.

Para ello, se comprueba la capacidad de filtrado de los riñones y se analizará si hay proteínas en la orina. En los casos positivos, los profesionales de Atención Primaria desarrollarán planes de seguimiento, cuidados y educación sanitaria para frenar la progresión de la enfermedad.

En el caso de quienes sufren dolor persistente no vinculado a procesos oncológicos, como artrosis, fibromialgia, dolor lumbar, neuropatías o cefaleas crónicas, la finalidad es evitar la cronificación y mejorar la funcionalidad y bienestar del paciente mediante un abordaje integral.

En este sentido, se busca mejorar el abordaje del dolor, favorecer el bienestar y la calidad de vida de los pacientes, ha explicado la gerente asistencial de Atención Primaria.

En este programa, además de médicos de Familia y personal de Enfermería, colaboran también fisioterapeutas y trabajadores sociales. Los beneficiarios contarán con planes asistenciales, intervenciones farmacológicas, técnicas físicas, apoyo emocional y orientación social.

Ambas prestaciones se sustentan en protocolos actualizados, herramientas digitales para el seguimiento y formación continua de los profesionales. Además, se fomenta la implicación activa del paciente y su familia, así como la coordinación entre niveles asistenciales para garantizar una atención segura, eficaz y centrada en la persona.

"Estos nuevos servicios facilitan la identificación temprana de problemas de salud, un seguimiento continuado y una atención más adaptada a la situación y necesidades de nuestros pacientes, contribuyendo a frenar la progresión de la enfermedad, a reducir riesgos a medio y largo plazo", ha destacado Azcutia.

La Enfermedad Renal Crónica afecta a entre el 9,2% y el 15,1% de la población adulta, mientras el dolor crónico no oncológico es igualmente frecuente, con una incidencia aproximada del 13% en personas mayores de 18 años en España.

ATENCIÓN PRIMARIA: CERCA DE TI

Este mes está en marcha la campaña 'Atención Primaria: Cerca de ti' para divulgar la oferta asistencial de los centros de salud mediante un vídeo disponible en el canal YouTube de la Consejería de la Sanidad, que también se emitirá en las cerca de 3.000 pantallas instaladas en estos dispositivos y en la web institucional.

La actualización de los servicios desde 1 de enero incluye también la vacunación según el nuevo calendario de vacunación e inmunización para toda la vida, así como intervenciones de promoción de la salud en todas las etapas vitales y recomendaciones para el seguimiento de enfermedades crónicas, ha apuntado la gerente asistencial.

Asimismo, se refuerza la atención a las personas mayores, especialmente a aquellas con más fragilidad o con dependencia, también a aquellas con más carga de enfermedad y a quienes en etapas avanzadas precisan cuidados paliativos.