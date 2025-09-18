El Ateneo La Maliciosa acoge este viernes la presentación del libro 'Prende fuego' de la anglojamaicana Jaqueline Crooks

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo La Maliciosa de la madrileña calle Peñuelas, en el barrio de Acacias, será el escenario en el que este viernes la autoria anglojamaicana Jaqueline Crooks presente 'Prende fuego', su primera obra traducida al castellano y publicada por el Colectivo Bruxista.

Un acto que contará con la presencia de su traductor, Enrique Maldonado, en una conversación moderada por la periodista y escritora Zinthia Álvarez, informa la editorial en nota de prensa.

'Prende fuego' es una novela de iniciación y resistencia que narra la historia de una joven jamaicana que encuentra refugio en los clubes de 'dub reggae' londinenses frente a una sociedad racista y opresiva.

A través de un viaje que conecta Londres con Jamaica, Crooks teje una poderosa narración sobre música, identidad, exilio y deseo. Publicada originalmente en inglés bajo el título 'Fire Rush', la obra se convirtió en uno de los fenómenos literarios recientes en el Reino Unido, llegando a ser finalista del Women's Prize for Fiction en 2023, además de ser seleccionada como Libro del Año por The Guardian y recibir el Premio a la Mejor Novela 2023 en el British Book Awards.

Tal y como detalla la editorial, con una prosa vibrante y un pulso rítmico, Jacqueline Crooks se ha consolidado como una de las voces más singulares y potentes de la literatura británica contemporánea

El acto, abierto al público, tendrá lugar a las 19 horas en el Ateneo La Maliciosa, calle Peñueñas 12.