Atocha amanece entre incertidumbre y tristeza tras el accidente de Adamuz

Decenas de personas en la zona de 'Llegadas' de la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid (España). Al menos siete fallecidos y 25 heridos graves han sido hallados tras el descarrilamiento sobre las 19.45 horas - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes ha amanecido este lunes entre la incertidumbre y la tristeza tras el accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha dejado hasta el momento 39 fallecidos y 152 heridos.

A las 19.45 horas de ayer, un tren que realizaba el recorrido Málaga-Madrid descarriló en Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía contigua. Por esa vía circulaba otro tren Madrid-Huelva, que también descarriló.

"No sabemos lo que va a pasar" o "espero de corazón que la gente esté bien" han sido algunas de las declaraciones de los usuarios afectados por la cancelación de trenes entre Madrid y Andalucía, de los que muy pocos han querido hablar ante la búsqueda desesperada de alternativas para llegar a sus destinos.

Ya hay algunos ciudadanos que han encontrado otras vías de transporte. Es el caso de Francisco, quien vino el pasado viernes con cuatro compañeros de Málaga para hacer unos exámenes este lunes. Tenían planificada su vuelta esta tarde, a las 18 horas, pero finalmente se irán en un coche alquilado.

"Creemos que no hay nadie afectado de los que conocemos porque nosotros vamos para a Málaga y no a Huelva, que ha sido uno de los perjudicados. Anoche recibimos un SMS de Renfe diciéndonos que pasásemos a reclamar y que sentían las molestias, pero que al menos en el día de hoy no iba a haber ningún servicio de comunicación ferroviaria", ha detallado a Europa Press.

El usuario ha lamentado que no se haya ofrecido alternativas. "Nos han dicho simplemente que pasemos a la oficina, me imagino para que nos devuelvan el importe del billete que hemos pagado para ir a Andalucía, pero ya es cuestión de cada uno buscarse la vida de cómo volver", ha indicado.

40 PERSONAS ATENDIDAS

En el exterior de la estación de Atocha, al lado de la calle de Rafael de Riego, se han desplegado servicios sanitarios y psicosociales para las víctimas y familiares del accidente. Hasta el momento se han atendido a cerca de 40 personas, seis de ellos eran familiares de los afectados, tal y como ha informado el subdirector de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Pascual Galera.

"Hemos contado con personal de las propias empresas de Renfe y de Iryo para cubrir las necesidades tanto de familiares que venían a consultar por sus propios familiares como de las víctimas que se han desplazado desde la zona accidentada hasta aquí", ha apuntado. Por ahora, han desplazado a tres personas leves a los hospitales.

Durante la noche han ido llegando autobuses con personas que se han trasladado desde la zona siniestrada hasta la capital y se espera que llegue otro vehículo en las próximas horas. "La mayoría que ha pedido apoyo buscaba que les escucharan y desestresarse de la situación que habían vivido", ha trasladado.

39 FALLECIDOS HASTA EL MOMENTO

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior tras el descarrilamiento registrado sobre las 19.45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189.

En él viajaban unas 300 personas y cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha. El accidente ocurrió en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente. También hay más de 150 personas heridas.