Un atracador asalta a una mujer tras sacar dinero en Móstoles y dispara contra el hijo que intentaba evitarlo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se encuentra a la búsqueda de un supuesto atracador que el pasado viernes asaltó a una mujer tras sacar dinero en un cajero automático de Móstoles y que disparó al hijo de ella cuando intentaba evitar que le robaran el bolso.

Los hechos ocurrieron pasado el mediodía del viernes, a plena luz del día, en la intersección entre la calle Nápoles y Egipto. La sala Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMAC 091) de la Policía Nacional recibió entonces una llamada alertando de un robo con violencia con arma de fuego, según ha adelantado 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press desde la Policía.

Según relataron entonces los denunciantes, madre e hijo habían sacado dinero de un cajero y se dirigían hacia su domicilio cuando un sospechosos les siguió y antes de acceder a la vivienda intentó robarle el bolso a la mujer. En ese momento, el hijo inició un forcejeo con el ladrón que sacó una pistola y llegó a disparar.

El asaltante huyó del lugar mientras que el joven sufrió una quemadura en el gemelo de la pierna izquierda y la madre también sufrió lesiones leves en el cuerpo por el forcejeo. Ambos fueron trasladados al hospital para ser revisados.

Efectivos de la Policía Científica y la Policía Judicial de Móstoles se personaron en el lugar y se han hecho cargo de la investigación, que se centra en la búsqueda del presunto autor.