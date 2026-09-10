La Audiencia deliberará el 5 de marzo el recurso del PSOE contra el archivo de la causa de Miguel Ángel Rodríguez

Archivo - Recurso de la entrada a la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el 5 de marzo de 2027 la deliberación y fallo del recurso de apelación presentado por el PSOE contra el archivo de la causa abierta del jefe de Gabinete de la presidente regional, Miguel Ángel Rodríguez, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos.

Así consta en una diligencia de ordenación dictada el pasado 7 de agosto, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se fija el 5 de marzo de 2027 para la deliberación y fallo del recurso.

La causa se abrió para esclarecer cómo llegaron a Miguel Ángel Rodríguez los datos personales de dos periodistas, en concreto sus identidades y otros datos obtenidos en el marco de una actuación policial, y si esa información pudo haber sido filtrada desde fuentes policiales y posteriormente difundida por el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía de Madrid ya ha solicitado a la Audiencia que desestime el recurso del PSOE y confirme el archivo al considerar que las diligencias practicadas no han permitido acreditar que los agentes de la Policía Nacional que identificaron a los dos periodistas fueran quienes facilitaron sus datos a Miguel Ángel Rodríguez.

El PSOE presentó el recurso contra el auto dictado el 30 de junio por el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que acordó el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar indicios suficientes de un delito de revelación de secretos por parte de Rodríguez.

En su recurso, el PSOE pidió reabrir la investigación al considerar que el archivo se había acordado de forma "prematura". Los socialistas sostienen que no se habían agotado las diligencias para esclarecer el origen de la información sobre dos periodistas y cuestionan que no se investigara suficientemente cómo llegaron esos datos a Miguel Ángel Rodríguez.

Además, el recurso cuestiona la versión ofrecida por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, quien aseguró haber enviado a Rodríguez una fotografía que había recibido de un vecino del inmueble.

BORRADO DE MENSAJES

El PSOE señala que esta explicación no pudo ser corroborada porque, según sostiene, tanto González Amador como Rodríguez borraron la conversación de 'WhatsApp' en la que supuestamente se produjo el envío.

El PSOE recuerda asimismo que la Audiencia Provincial ya revocó un primer archivo de la causa en febrero de 2026 y ordenó investigar cómo llegaron al entonces investigado los datos personales de los periodistas y si pudo existir una transmisión indebida de información obtenida durante una actuación policial.

La formación sostiene que el juzgado volvió a cerrar la investigación sin esclarecer este extremo ni tomar declaración a los agentes que participaron en la actuación policial, por lo que reclama a la Audiencia que revoque el sobreseimiento y ordene reabrir la causa y practicar las diligencias solicitadas.