La Audiencia reativa la causa contra el profesor del Virgen de Europa investigado por grabar a alumnas

Archivo - Un hombre pasa por la puerta del colegio privado Virgen de Europa, a 17 de octubre de 2022, en Boadilla del Monte, Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha reactivado la causa que investiga a un exprofesor del colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte por presuntamente grabar a varias alumnas desnudas en su despacho al permiter que acceda a las imágenes de los discos incautados por rechazar que el contenido "escabroso" u "obsceno" de los vídeos pueda justificar su denegación.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Sala estima parcialmente los recursos presentados por la defensa de Antonio M. U. y ordena que se entregue a su representación una copia íntegra de los discos duros incorporados a la causa, al considerar que contienen material relevante para la investigación y que la defensa debe poder examinarlo y, en su caso, solicitar nuevas diligencias.

Así, se acuerda revocar además las resoluciones que habían acordado la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que supone la recuperación de la fase de instrucción para que las partes puedan plantear nuevas diligencias a raíz del examen de la documentación admitida por la Sala.

La causa se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles y en ella se investiga a Maestú por presuntos delitos de abusos sexuales sobre menor de 13 años, relativos a la prostitución y corrupción de menores -en concreto, elaboración y/o producción y tenencia y/o adquisición de pornografía infantil- y contra la intimidad, sin perjuicio de la calificación definitiva de los hechos.

La defensa había recurrido el auto de 14 de julio de 2025 que acordó continuar las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, así como las posteriores resoluciones que rechazaron sus recursos. Entre las diligencias solicitadas figuraba la entrega de una copia íntegra de los discos duros relacionados con la causa.

PETICIÓN PROCEDENTE

La Audiencia considera procedente esta petición porque, según razona, las imágenes contenidas en esos soportes podrían formar parte del material a partir del cual las acusaciones construyan su imputación. Por ello, entiende que la defensa debe poder acceder al contenido para examinarlo y solicitar, si procede, diligencias adicionales.

La Sala rechaza que el eventual contenido "escabroso u obsceno" de las imágenes o vídeos pueda justificar la denegación de ese acceso. Señala que impedir a la defensa examinar el material le privaría de la posibilidad de analizar su origen, comprobar si pudo ser remitido al investigado por terceras personas o estudiar los metadatos asociados.

Por otro lado, la Audiencia rechaza en este momento la declaración como testigo de Ignacio S. R., solicitada por la defensa por su supuesto conocimiento de la dinámica de trabajo de los alumnos con material audiovisual.

La Sala considera que no se aprecia por ahora la utilidad de esa prueba, aunque deja abierta la posibilidad de que pueda solicitarse en otro momento procesal. En consecuencia, la Audiencia estima parcialmente los recursos, revoca las resoluciones recurridas en los términos establecidos en el auto y ordena devolver las actuaciones al tribunal de instancia para su cumplimiento. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario.