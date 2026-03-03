Aumenta un 9,1% la inversión para más de 200 escuelas infantiles de la red pública de la Comunidad

Archivo - Escuela Infantil-Casa de Niños en Villar del Olmo. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

La Comunidad de Madrid incrementa un 9,1% la inversión para sus más de 200 centros públicos del primer ciclo de Educación Infantil, según publica este martes el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Esta orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, incluye los módulos de financiación de Escuelas Infantiles y Casas de Niños de titularidad municipal o gestión indirecta, que el próximo curso 2026/27 dispondrán de 104,3 millones de euros, 7 más que el actual (97,3).

Así, se aumentan los recursos económicos de 53 Escuelas Infantiles y 125 Casas de Niños de titularidad municipal, que reciben financiación regional a través de los convenios de colaboración con los ayuntamientos que prestan este servicio en sus centros.

También permite elevar los precios máximos de licitación de la gestión indirecta de 25 Escuelas Infantiles de titularidad de la Comunidad de Madrid, lo que facilitará mejoras en la presentación de ofertas por parte de las empresas que opten a estos concursos.

Desde el comienzo de la actual Legislatura, el Gobierno regional ha mejorado esta cuantía un 31%, con el objetivo de "seguir reforzando la calidad educativa de la red regional de centros públicos que imparten el primer ciclo de Infantil".

Este curso, la Comunidad de Madrid ha "batido récord histórico" de alumnos escolarizados en escuelas infantiles públicas, alcanzando 53.628 niños (+3,9%), siendo además el séptimo consecutivo en el que la escolarización es gratuita.