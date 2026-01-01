Aumentan un 20% los incendios y un 10% los accidentes de tráfico en la Nochevieja

1039645.1.260.149.20260101094951 Archivo - Ambulancia del Summa 112 (Archivo) - 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha atendido durante la pasada Nochevieja, entre las 00.00 y las 9.00 horas, un total de 3.074 llamadas, frente a las 2.867 registradas en el mismo tramo horario de 2025, lo que supone un incremento del 7%, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Según el balance, han aumentado las principales incidencias relacionadas con incendios y tráfico. En concreto, se han registrado 108 incendios, frente a los 90 del año anterior, lo que representa una subida del 20%.

Asimismo, los accidentes de tráfico han ascendido a 43, un 10% más que los 39 contabilizados en la Nochevieja de 2025, según los datos facilitados por el 112.

Por el contrario, el balance refleja un descenso en las agresiones, con 174 incidencias, un 9% menos que las 192 del año pasado, así como en las intoxicaciones etílicas, que han sumado 137 casos, un 4 por ciento menos que en el ejercicio anterior.

Desde Emergencias 112 han señalado que, aunque no existe una Nochevieja completamente tranquila, el dispositivo ha permitido dar respuesta a todas las incidencias registradas durante la noche festiva.