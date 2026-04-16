Aumentan un 60% las ayudas de ampliación de estudios en el extranjero para alumnos de régimen especial

Archivo - Alumnos repasan antes del inicio de un examen, el primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Politécnica de la Universidad de Alcalá de Henares, a 3 de junio de 2024, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará este año 270.000 euros a la ampliación de estudios en el extranjero de alumnos de régimen especial que cursan idiomas, música, danza, arte dramático, diseño, conservación y restauración de bienes culturales y artes plásticas y diseño, un 60% más que en pasadas convocatorias.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha abierto el plazo para solicitar estas ayudas, que se prolongará hasta el 29 de abril, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Las cuantías que recibirán los beneficiarios serán de hasta 7.000 euros para estancias en la Unión Europea y 8.000 si se desplazan a otros países fuera del ámbito comunitario. Para ello deberán haber finalizado los estudios con una nota mínima de 8, y en el caso de las Escuelas Oficiales de Idiomas, haber obtenido el certificado de nivel avanzado con una calificación numérica igual o superior a 8, con posterioridad a junio de 2017.

Además, podrán optar a ellas los estudiantes que desde muy corta edad han manifestado un talento y una alta cualificación en el ámbito artístico, avalada por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional, y que, dada la falta de sincronía entre su edad y aprendizaje, hayan optado por modelos de enseñanzas de carácter singular, fuera del marco de las artísticas.

Las ayudas están dirigidas a personas menores de 34 años que realicen sus estudios en centros públicos madrileños, y con ellas se podrán sufragar gastos de inscripción o matrícula, desplazamiento, alojamiento, manutención, transporte local, seguro de accidentes y material fungible necesario para el desarrollo de las actividades.

El objetivo de esta iniciativa del Ejecutivo madrileño es "alcanzar la mayor calidad" de todas estas enseñanzas y lograr un nivel de formación que haga posible a los escolares conseguir una mayor competencia profesional.

"Queremos facilitar a los alumnos de mayor rendimiento que puedan completar su trayectoria formativa en centros con profesionales de reconocido prestigio que llevan a cabo su actividad fuera de España", ha señalado la consejera, Mercedes Zarzalejo.