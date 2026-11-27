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Archivo - Samur-PC - EMERGENCIAS MADRID - Archivo
MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una menor de 16 años ha resultado gravemente herida tras ser atropellada esta mañana por un autobús interurbano en un paso de peatones regulado por semáforo en la avenida de Andalucía a su paso por el distrito madrileño de Villaverde.
Los hechos se han producido sobre las 10 horas de este viernes a la altura del número 4 de dicha carretera, cerca de la estación de Metro de San Cristóbal, según han adelantado a Europa Press fuentes de Samur-Protección Civil.
La menor ha sufrido un traumatismo craneal y lesiones en el hombro, por lo que ha sido trasladada con pronóstico grave al Hospital Doce de Octubre. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para determinar la fase semafórica, entre otros detalles.