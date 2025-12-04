Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha estado respaldado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante - CARLOS LUJAN - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses de EMT y bicimad volverán a ser gratuitos este martes 9 de diciembre por la vuelta tras el puente de la Constitución, ha informado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha estado respaldado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Desde las 00 hasta las 23.59 horas de ese día, viajar en cualquiera de los autobuses municipales será gratuito, excepto en la línea Exprés Aeropuerto. Como en otras ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte y si no disponen de él, el personal de conducción les facilitará un billete sencillo sin coste.

Y por quinta vez el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad se suma a la jornada: todos los viajes de hasta 30 minutos serán gratuitos durante este día. El sistema cuenta con 633 estaciones y 7.770 bicicletas en los 21 distritos de Madrid y superó los 9,95 millones de viajes en 2024.

Durante las anteriores jornadas de gratuidad se realizaron más de 203.000 trayectos con contrato básico. En la última ocasión en la que se activó la gratuidad, durante el fin de semana del Black Friday, cerca de cuatro millones de viajeros subieron a los autobuses de EMT Madrid.

Estos 3.922.768 usuarios apuntalan al último fin de semana de noviembre como el mejor de la serie histórica desde 2007. Desde enero de 2021, los viajeros transportados por EMT Madrid durante las 71 jornadas de gratuidad, distribuidas en 28 períodos, han superado los 77,6 millones, y la medida ha beneficiado a más de 15 millones de usuarios no habituales del transporte público. Madrid fue pionera en activar esta medida en enero de 2021, tras el paso de la borrasca Filomena.