La incidencia acumulada del virus en Madrid será mañana de 400 por cada 100.000 habitantes, avanza Almeida

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que la incidencia acumulada de coronavirus en la Comunidad de Madrid será este próximo miércoles de aproximadamente 400 por cada 100.000 habitantes, por lo que ha vuelto a pedir el decaimiento del estado de alarma en la región.

Durante una comparecencia en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y acompañado por la Jefa del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el regidor matritense ha explicado que son "los mismos datos que la semana del 24 al 30 de agosto", fecha en la que no tenían noticia de que "el Gobierno de la Nación tuviera que decretar el estado de alarma".

Ha argumentado el fin del estado de alarma en dos razones, por una parte ha indicado que "no se dan los requisitos que estableció el Gobierno central de 500 por cada 100.000 habitantes". Por otra parte, ha indicado que el estado de alarma es un instrumento constitucional y válido "pero extraordinario", por lo que entiende que "hay medios e instrumentos mejores para controlar".

El también portavoz nacional del PP ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez estableció en una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes el establecimiento del estado de alarma. En este punto ha incidido en que "16 de los 21 distritos están por debajo de la cifra" en la capital.

"Todos sabemos que el tamaño de un distrito de la ciudad de Madrid es comparable a otras ciudades. Salvo Parla, todas las ciudades están por debajo", ha lanzado a renglón seguido.

"REHENES DE BATALLAS POLÍTICAS"

José Luis Martínez-Almeida ha lamentado que los madrileños sean en este momento "rehenes de batallas políticas de un Gobierno que entiende que un escándalo ha de suceder a otro, rehenes de un Gobierno que cambia de criterio de forma arbitraria".

Illa ha señalado que la incidencia acumulada, que se sitúa por encima de 500 por 100.000 habitantes, debería descender "alrededor de 100" para dar de baja el estado de alarma. "Ha de descender muchísimo antes. Esto lo queremos discutir con ellos. Cuando se cumplan los criterios, se levantará", ha aseverado.

"Eran 500, esta mañana ha dicho el ministro ha dicho 200, o incluso 100. Merecemos que no se cambie el criterio de forma arbitraria. No podemos vivir al albur de que cada día haya un criterio o una cifra distinta. Tenemos la legítima duda de si eso es cierto. No puede ser que si la semana pasada fueran 500, ahora sean 100", ha apostillado a continuación.

Por ello ha pedido "un umbral para todos por igual y con mismos criterios, y no criterios arbitrarios". "¿Por qué Alcalá de Henares sí y el resto de municipios no? Si son 200 casos, le diría que la media de incidencia acumulada en España es de 259, ¿les suscita alguna preocupación que el conjunto de España tenga una media muy por encima también?", ha lanzado.

Eso es, ha continuado, "lo que desconcierta a los madrileños", el hecho de "no saber por qué a Alcalá no, porque solo deja de cumplir el requisito de 500 contagios, y Fuenlabrada, Torrejón sí, eso es lo que desconcierta, la arbitrariedad, no la discrecionalidad".