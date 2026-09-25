El avatar Sol de la Comunidad de Madrid supera el millón y medio de consultas en sus primeros cinco meses

Archivo - Presentación del avatar SOL, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha registrado más de 1,5 millones de consultas al avatar Sol durante sus primeros cinco meses de funcionamiento, desde su puesta en marcha el pasado mes de abril a través del portal institucional, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La herramienta, basada en Inteligencia Artificial, se ha incorporado como un nuevo canal de atención para facilitar a los ciudadanos el acceso a información pública y resolver dudas de una forma "más rápida y sencilla".

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha señalado que los asuntos relacionados con educación, empleo y vivienda concentran el 60% de las consultas realizadas al asistente virtual. Tras estas materias se sitúan otras áreas como salud, cultura, deporte, comercio, seguridad, justicia y asuntos sociales.

El avatar Sol ha sido diseñado para facilitar la relación de los ciudadanos con la Administración regional, especialmente de aquellas personas que pueden encontrar mayores dificultades a la hora de realizar trámites digitales.

El asistente permite mantener conversaciones mediante texto y voz y utilizar un lenguaje natural. Además, está disponible las 24 horas del día durante todo el año y puede comunicarse en hasta 95 idiomas.

El 99,2% de las conversaciones registradas por el avatar se han desarrollado en español, mientras que el 0,2% se han realizado en inglés y el 0,6% restante en otras lenguas.

En su actual fase de funcionamiento, Sol está preparado para orientar a los ciudadanos sobre consultas y trámites habituales. La Comunidad de Madrid prevé ampliar progresivamente sus capacidades para que pueda facilitar gestiones de mayor complejidad, como la solicitud de becas o el acceso a servicios integrados en Cuenta Digital, así como relacionados con empleo, transporte o Carné Joven.

López-Valverde ha enmarcado su puesta en marcha en el proceso de modernización digital de la Comunidad de Madrid, que también ha incluido la renovación del portal web institucional para hacerlo "más intuitivo, accesible y fácil de usar desde cualquier dispositivo".

"Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico continúa avanzando hacia una Administración más cercana y más ágil", ha señalado el consejero.