Una avería en un autobús interurbano impide el acceso al intercambiador de Avenida de América durante una hora

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MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La avería de un autobús interurbano ha impedido la mañana de este jueves la entrada y salida de vehículos al intercambiador de Avenida de América, que da servicio a unos 200.000 viajeros diarios, durante una hora aproximadamente, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Transportes.

En concreto, un autobús de la línea 281 que conecta este punto con San Fernando de Henares ha sufrido una avería de motor y ha quedado detenido en la entrada de la rampa del intercambiador sobre las 8.25 horas.

Así, la entrada y salida del intercambiador ha quedado bloqueada, lo que ha motivado que el resto de autobuses hayan tenido que hacer la carga y descarga de viajeros en el exterior. La grúa ha logrado retirar el vehículo averiado sobre las 9.25 horas y los autobuses han ido recuperando paulatinamente sus frecuencias habituales.

Este intercambiador acoge líneas interurbanas de autobús, de EMT y cuatro de Metro (4, 6, 7 y 9), así como otras líneas de autobús de largo recorrido.