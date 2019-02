Aviador Dro, pregoneros del Carnaval con desfile en Parque Berlín y un 'sardinero' para degustar el postre de chocolate

Actualizado 22/02/2019 13:36:23 CET

Aviador Dro serán los pregoneros del Carnaval de Madrid 2019, que estrena este año una ruta por los barrios para degustar el postre de las fiestas, la sardina de chococate, con un 'sardinero', unos festejos con conciertos de O'Funkillo o el rap feminista de Machete en Boca, con el baile de disfraces amenizado por la Orquesta Mondragón y con el tradicional desfile, que tendrá el Parque de Berlín como epicentro.

En él se repartirán 10.000 antifaces, disponibles en los diferentes espacios municipales del distrito de Chamberí. En esta edición, que se celebrará del 1 al 6 de marzo, el Carnaval crea de nuevo sentimiento de barrio: primero fue Tetuán, después San Blas-Canillejas el distrito protagonista, el año pasado Retiro y Puente de Vallecas y éste Chamartín. "Queremos que cada barrio sea un carnaval, una serpiente positiva que va de un barrio a otro", ha resumido la alcaldesa, Manuela Carmena, desde el Mercado de La Prospe.

Entre las novedades de este año destaca una radio comunitaria, una interpretación en lengua de signos de las chirigotas y la posibilidad de descargarse las máscaras que pueden encontrarse en la web municipal, ya sea de Wonder Woman, la madrastra de Blancanieves, robots, animales...

Manuela Carmena ha recordado que durante la dictadura franquista se prohibió el carnaval porque era la "fiesta de la libertad", en la que se aparenta lo que no se es. La regidora no ha querido olvidar el "dulce emblemático", la sardina de chocolate, una idea que se materializó en 2017 porque "aunque Madrid no tiene mar sí tiene el mejor pescado".

El pregón de este año correrá a cargo de Aviador Dro, el grupo de música electrónica que se formó en La Prospe hace 40 años. Será el viernes 1 de marzo a las 20 horas en el Parque de Berlín.

A partir de las 20.45 horas, se escuchará el ska mezclado con el merenguede Limando y el rap feminista de Machete en Boca. O*Funk*illo, que cumple 20 años sobre los escenarios fusionando funk, rock y metal, pondrá el broche de oro a esta noche musical.

Además el sábado de Carnaval se celebrará un baile de disfraces, que arrancará con la actuación de cuatro agrupaciones de la Fundación Orquesta Sinfónica Chamartín y que tendrá como anfitriona a la Orquesta Mondragón.

También el sábado se celebrará el desfile de Carnaval, que arrancará a las 11 horas del parque de Berlín y pasará por las calles de Príncipe de Vergara, Cartagena, Lopez de Hoyos y Nieremberg para finalizar de nuevo en el Parque de Berlín.

El postre oficial de Carnaval cobra este año mayor protagonismo a través de la Ruta de la Sardina, un recorrido por Madrid para disfrutar de las diferentes propuestas que 60 establecimientos de Madrid han elaborado en torno a la Sardina de Carnaval.

Desde Puente de Vallecas a Chamberí, pasando por Usera, Moratalaz o Latina, la ruta recorre buena parte de los distritos madrileños en los que se podrá probar las diferentes versiones, dulces o saladas, del que ya es postre oficial del Carnaval madrileño. La Ruta de la Sardina se podrá consultar en la publicación 'El Sardinero', que se distribuirá en la red de comercios de Madrid y está disponible en la web de Carnaval.

En esa misma línea de apoyo al comercio local, el Ayuntamiento ha invitado a participar en la programación de Carnaval a los comerciantes del barrio de Prosperidad, quienes ofrecerán sus productos en foodtrucks que estarán instalados durante todo el fin de semana en el parque de Berlín.

La programación de Carnaval en La Prospe incluye propuestas para todas las edades y gustos pero cuenta con un marcado acento familiar donde se invita a las niñas y niños a llevar a sus padres y madres a actividades como los talleres de disfraces y máscaras, la radio vecinal, el diseño de disfraces con materiales reciclados inspirándose en la geometría de la Bauhaus o el concierto de Play'N'Kids.

Además de las actividades en este barrio madrileño, la programación de Carnaval se extiende por otros distritos con sus citas tradicionales como el tradicional entierro de la Sardina, la programación de Juego de Polichinelas en el Teatro de Títeres del Retiro o el IX Festival de Magia en el Teatro Circo Price.

Este año, el Carnaval contará con su propia radio vecinal que, en colaboración con la emisora municipal M21, tomará el pulso a las fiestas desde la Plaza de Prosperidad. Vecinas y vecinos, asociaciones, teatros, comercios y niños y niñas están invitados a participar a través de pequeñas entrevistas sobre el Carnaval y las historias, personajes y particularidades del barrio.

Como todos los años, los miembros de la Alegre Cofradía, con su tradicional pasacalles, pondrá fin a las fiestas de Carnaval con el Entierro de la Sardina el miércoles 6 de marzo. A partir de las 10 horas esta institución, de más de 250 años, recorrerá el Madrid de los Austrias hasta concluir a las 15 horas en la Plaza Mayor con la lectura del pregón.

A partir de las 17.30, acompañados por la Asociación de Comparsas de Gigantes y Cabezudos, procesionarán desde la ermita de San Antonio de la Florida, donde rinden homenaje a Francisco de Goya, hasta la Fuente de los Pajaritos, en la Casa de Campo. Allí, a las 20 horas y después de llorar tan triste pérdida, enterrarán el símbolo de esta fiesta.

ACCESIBILIDAD EN EL 30% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para que las fiestas de Carnaval puedan ser disfrutadas por todos y todas se han diseñado medidas de accesibilidad en el 30 por ciento de la actividades programadas. Así, todos los talleres de disfraces que se realizarán en el Centro Cultural Luis del Gonzaga del 25 al 28 de febrero contarán con intérprete en lengua de signos, al igual que el pregón de Aviador Dro. E

En el XII Encuentro de Murgas y Chirigotas habrá un intérprete en este lenguaje para el maestro de ceremonias. Además, como novedad este año, otra intérprete actuará como una componente más de las Chirigotas interpretando las canciones en lenguaje de signos.

En el baile de disfraces, la actuación de las cuatro bandas de La Fundación Orquesta Sinfónica de Chamartín contará con bucle magnético individual y sonido amplificado, y el concierto de la Orquesta Mondragón también dispondrá de bucle magnético y de mochilas vibratorias.



