Aviso naranja por lluvias y tormentas en el área Metropolitana y Henares y amarillo en el resto hasta las 21h

Archivo - Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado a aviso naranja la alerta por lluvias y tormentas en el área Metropolitana y Henares y mantiene el nivel amarillo para el resto de la Comunidad de Madrid este jueves hasta las 21 horas ante la probabilidad de fuertes precipitaciones incluso acompañadas de granizo.

En concreto, las previsiones apuntan a posibles acumulaciones de agua de lluvia de hasta 30 milímetros en una hora en el centro, y 15 milímetros en el centro de la región, así como tormentas con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha recomendado a los ciudadanos que extremen la precaución y ha recordado que en caso de una tormenta fuerte se debería apagar los teléfonos móviles o aparatos electrónicos hasta que pase.

Asimismo, sugieren alejarse de elementos metálicos y no alejarse de la tormenta corriendo, sobre todo en campo abierto y con la ropa mojada. "Y en general, extremar la precaución si vamos a coger nuestro vehículo privado. Ante cualquier emergencia, llamar siempre al 112", han rematado.