Los avisos por riesgo de desbordamiento de los ríos se limitan a dos tramos del Jarama en San Fernando y Titulcia

El río Jarama a su paso por San Fernando de Henares, a 12 de febrero de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este jueves los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en cinco - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado el aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamientos en dos tramos del río Jarama, en concreto en el punto de medición entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, y en el de Titulcia.

Según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) consultados a las 9 horas, el punto de medición en San Fernando registra un caudal medio de 1,95 metros, unos 20 centímetros por encima del nivel rojo, aunque con tendencia a la baja.

Por su parte, el Jarama a su paso por el punto de medición de Puente de Titulcia se sitúa también unos 26 centímetros por encima de los 2,60 metros que marcan el nivel rojo, aunque en este caso el caudal se mantiene estable.

Además de estos avisos, la CHT ha activado el nivel naranja en el río Henares a su paso entre Alcalá y Torrejón, el Jarama en Algete, y el Alberche en Aldea del Fresno. También hay avisos amarillos en el Jarama en Valdepeñas y en otra zona de San Fernando de Henares.

La CHT ha activado en los últimos días el nivel rojo por riesgo de desbordamientos en varios tramos de los ríos madrileños debido a las precipitaciones que han dejado las sucesivas borrascas en la región si bien la situación tiende ya a la normalidad.

EMBALSES AL 86%

En este contexto, los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 86% de su capacidad, con un total de 817,861 hectómetros cúbicos (hm3) embalsados. Destaca el de El Villar, que se encuentra por encima de su capacidad, mientras que el de El Atazar (al 80%) es el que más agua contiene con 337,909 hm3.

Debido a esta situación, hasta diez presas de la región están liberando agua en estos momentos. Estas son las de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y El Atazar, que derivan sus aguas al Lozoya; la de Pedrezuela, que envía su agua al Guadalix; la de El Vado, que va a parar al Jarama; la de Navacerrada, que va a parar al Manzanares a través de la presa de Manzanares el Real; y la de La Jarosa, que desembalsa al arroyo homónimo.

En estos momentos la que más agua desembalsa es la presa de El Atazar, con un caudal de uno 50 metros cúbicos al segundo (m3/s); seguida de las de Puentes Viejas y El Villar, que evacúan unos 40 m3/s.