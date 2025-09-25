Ayala avanza al embajador de Palestina un gran concierto en Fuenlabrada para pedir el fin de la situación en Gaza

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, se reúne con el embajador de Palestina. - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

FUENLABRADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha anunciado este jueves que la localidad celebrará en noviembre "un gran concierto para apoyar a la población civil en Gaza".

El regidor ha recibido este jueves al embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, al que ha avanzado la propuesta. Según Ayala, la iniciativa cuenta con la colaboración de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y de la Embajada en España.

El concierto, que se celebrará previsiblemente, en el auditorio 'Joaquín Sabina' del recinto ferial, contará con "voces muy importantes del mundo de la música", según Ayala.

La idea es protestar y pedir el fin del genocidio en Gaza. "Fuenlabrada es extremadamente solidaria, y hemos plateado este concierto que retumbará a nivel nacional", ha detallado el regidor en un vídeo difundido en redes.

GRANDES ARTISTAS

El concierto, en el que ya se está trabajando, pretende reunir a grandes artistas del mundo de la música. Estos se sumarán para "dar voz a la sociedad civil y a todas aquellas personas que claman por la paz y la justicia".

Más allá de la recaudación de fondos, la iniciativa busca sensibilizar a la comunidad internacional. También recordar que "detrás de cada cifra hay vidas, familias y sueños rotos por la guerra".

Todos los recursos recaudados se destinarán íntegramente a la UNRWA, que "trabaja incansablemente para proporcionar asistencia humanitaria en la región".

Por su lado, el embajador palestino ha declarado que este tipo de iniciativas son "sumamente importantes porque reúnen a la gente por una causa justa". "Va a tener un rotundo éxito. Y demuestra que no ha perdido su humanidad", ha señalado, tras confirmar que este tipo de propuestas son "el humanismo real".