Ayala (PSOE) ve "totalmente lamentable" que Ayuso vaya a Fuenlabrada "a escondidas" para "evitar al alcalde"

Archivo - El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, durante el 15º Congreso Regional del PSOE-M - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha tachado de "totalmente lamentable" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya ido al municipio "a escondidas" para "evitar al alcalde".

Se ha referido en sus redes sociales a la visita que realizó la mandataria autonómica este martes el Hospital de Fuenlabrada para conocer los avances de la implementación de la protonterapia. En la misma no estuvo acompañada por el regidor.

"Cualquier cosa que mejore Fuenlabrada es siempre una buena noticia. Por eso, que la señora Ayuso venga a escondidas a la ciudad para evitar al alcalde solo muestra su pequeñez como representante pública y una visión de la política que se basa en confrontar en vez de en compartir", ha espetado Javier Ayala.

Ante ello, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que la visita de este martes estaba "en las previsiones de la presidenta que nunca se esconde". "Se confunde con Sánchez al que cierra el centro de Fuenla para ver un grafiti", ha rematado.