Ayala vería como ventaja ser alcalde y secretario general del PSOE: "Hace que no pierdas los pies del suelo"

Se presenta para construir una "organización con músculo" sustentada en el municipalismo y con un proyecto "autónomo de Ferraz"

El alcalde de Fuenlabrada y precandidato a la Secretaría General del PSOE de Madrid, Javier Ayala, ha indicado que vería como una ventaja compatibilizar la Alcaldía con el liderazgo del PSOE-M porque puede hacer que "no pierdas los pies del suelo".

En una entrevista con Europa Press, Ayala ha explicado que sería "una virtud" ser secretario general y alcalde, ya que eso hace que estén "al pie de la calle". "El hecho de ser alcalde y secretario general hace que no pierdas los pies del suelo y me parece muy importante eso; que no te metas en un Parlamento y olvides lo de fuera. Cuando eres alcalde eso no pasa, sería un plus", ha sostenido.

La principal propuesta de Ayala pasa por "trabajar el partido desde dentro" para conseguir en 2023 "un magnífico resultado" y eso, a su parecer, "solo se puede hacer armando buenos equipos, buenas dinámicas de trabajo y pidiendo la participación a los militantes para que se reactive el PSOE de Madrid".

Por ello, considera que el PSOE no puede "delegar toda la responsabilidad como partido de Gobierno en una persona porque si eso falla, puede pasar lo que está sucediendo ahora mismo" y cree que "no es imprescindible" que haya una persona destinada a liderar el partido y otra el grupo parlamentario.

"Yo tengo dos pasiones: Fuenlabrada y el PSOE, y el PSOE y Fuenlabrada. Por eso los pilares de este proyecto están apoyados en el municipalismo. Falta transmitir que somos capaces de construir un Madrid distinto y yo me presento para hacer esa organización con músculo, que derive en un programa electoral de izquierdas potente", ha defendido el también regidor.

Sobre la labor de la portavoz del PSOE en la Asamblea, Hana Jalloul, ha afirmado que "tiene un valor impresionante, ponerse al frente y ser la voz de los socialistas en un momento difícil" porque cualquiera no está dispuesto. "Va a hacerlo bien; lo está haciendo con mucha fuerza e intensidad y con capacidad de movimiento por toda la Comunidad de Madrid", ha valorado.

Otras de las propuestas que fundamentan su proyecto es que necesitan un PSOE "autónomo de Ferraz", desde la "lealtad, la colaboración y la coordinación con ellos"; pero considera que Madrid tiene que ser "suficientemente mayor" como para resolver "sus problemas". Para Ayala, esto no ha sucedido en los últimos años y es lo que exige, esa autonomía.

El precandidato ha asegurado que no ha hablado con el presidente del Gobierno y secretario general de este partido, Pedro Sánchez, sobre su candidatura, ya que, como le han trasladado desde Ferraz van a ser imparciales durante todo el proceso. "Me parece que debe haber una completa imparcialidad parte de órganos superiores y estoy comprobando que es así", ha defendido.

PONE EL OBJETIVO EN MÁS MADRID, NO SOLO EN EL PP

El hecho de que su 'principal rival' Juan Lobato ya haya recibido el apoyo de alcaldes de grandes municipios y el de la delegada del Gobierno, Mercedes González, cree que no le hacen "favorito", sino que lo que hay es "un aparato detrás intentando moverse para que tenga mejor resultado". "Mercedes tiene todo el derecho a pronunciarse, pero me parece que se ha acelerado cuando aún no somos ni candidatos. Me llama la atención", ha expresado.

Así, ha recordado que los que votan "son los militantes" y que todos los votos "valen lo mismo, sean de un pueblo pequeño o uno grande". De hecho, ha trasladado que ya ha recibido el apoyo del alcalde de Fuentidueña, José Antonio Domínguez, y de muchos otros militantes y defiende que "los sondeos los darán las urnas" y que ahora es "precipitado" ir pensando en quién tiene más apoyos.

Ayala ha insistido en que él ha dado el paso para presentarse como candidato porque de esta forma "se van a producir las primarias", ya que si no hay candidatos no es posible. Sobre si contaría con Lobato en su equipo, ha asegurado que sí porque le gusta trabajar de esa forma, en equipo. "En mi Ejecutiva, si fuera elegido, entraría todo el mundo que quisiera sumar, incluso Lobato y el resto de candidatos", ha aseverado.

NO SERÁ CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

En este punto, ha reiterado su negativa a presentarse como candidato en dos años para la Presidencia de la Comunidad de Madrid, porque, además, considera que no están en condiciones de "tensionar" al partido con eso en estos momentos. En lo que quiere centrarse es en formar un equipo "fuerte", también con vistas al futuro que se enfrente "sin complejos" a Más Madrid.

De la formación liderada por Mónica García en Madrid ha reconocido que han sabido "conectar más" con la sociedad porque "ha estado más". No obstante, del PSOE destaca que es un "partido con historia, más peso institucional y con una organización que Más Madrid no tiene". "Ese partido nos ha salido por la izquierda y tenemos que aprender", ha apuntado Ayala.

Para Ayala, ahora mismo el "único" que puede solventar la "destrucción de los derechos sociales" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es el PSOE con sus "herramientas de izquierdas".

